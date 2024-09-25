Удар КАБами по Харькову 24 сентября: количество жертв возросло до 4 человек
Количество жертв в результате удара РФ КАБами по Харькову 24 сентября возросло до 4 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову - четверо погибших. Спасатели деблокировали тело погибшей женщины", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбили жилые районы Харькова. Впоследствии стало известно, что из-за ударов КАБами по Харькову 3 человека погибли, 34 ранены. Ночью в пригороде Харькова снова раздавались взрывы.
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