В пригороде Харькова раздались взрывы, - Терехов
В ночь на 25 сентября в пригороде Харькова прогремели взрывы.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра города Игоря Терехова.
"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны. Взрыв прогремел в близком пригороде", - рассказал он.
Напомним днем россияне ударили по жилой застройке в Харькове ФАБами, погибли 3 человека еще 34 получили ранения.
Еще один российский удар пришелся по пекарне в Харькове, погиб 1 человек, ранены 8.
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