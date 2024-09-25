В пригороде Харькова раздались взрывы, - Терехов

В ночь на 25 сентября в пригороде Харькова прогремели взрывы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны. Взрыв прогремел в близком пригороде", - рассказал он.

Напомним днем россияне ударили по жилой застройке в Харькове ФАБами, погибли 3 человека еще 34 получили ранения.

Еще один российский удар пришелся по пекарне в Харькове, погиб 1 человек, ранены 8.

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