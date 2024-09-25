У передмісті Харкова пролунали вибухи, - Терехов
В ніч на 25 вересня у передмісті Харкова пролунали вибухи.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Ігоря Терехова.
"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні. Вибух пролунали у близькому передмісті", - розповів він.
Нагадаємо вдень росіяни вдарили по житловій забудові у Харкові ФАБами, загинуло 3 людини ще 34 зазнали поранень.
Ще один російський удар прийшовся по пекарні у Харкові, загинула 1 людина, поранено 8.
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