У передмісті Харкова пролунали вибухи, - Терехов

В ніч на 25 вересня у передмісті Харкова пролунали вибухи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Ігоря Терехова.

"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні. Вибух пролунали у близькому передмісті", - розповів він.

Нагадаємо вдень росіяни вдарили по житловій забудові у Харкові ФАБами, загинуло 3 людини ще 34 зазнали поранень.

Ще один російський удар прийшовся по пекарні у Харкові, загинула 1 людина, поранено 8.

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