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У передмісті Харкова пролунали вибухи, - Терехов

Вибухи в Харкові в ніч на 25 вересня

В ніч на 25 вересня у передмісті Харкова пролунали вибухи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Ігоря Терехова.

"У Харкові чути звуки вибухів. Попередньо місто під ракетним ударом. Будьте обережні. Вибух пролунали у близькому передмісті", - розповів він.

Нагадаємо вдень росіяни вдарили по житловій забудові у Харкові ФАБами, загинуло 3 людини ще 34 зазнали поранень.

Ще один російський удар прийшовся по пекарні у Харкові, загинула 1 людина, поранено 8.

Читайте: Зеленський про удар РФ по Харкову: На Генасамблеї ООН кажуть про безпеку, але треба просто зупинити терор

Автор: 

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