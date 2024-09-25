Удар КАБами по Харкову 24 вересня: кількість жертв зросла до 4 осіб

Кількість жертв внаслідок удару РФ КАБами по Харкову 24 вересня зросла до 4 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову - четверо загиблих. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено. Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.

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