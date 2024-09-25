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Під завалами багатоповерхівки в Харкові, куди влучив КАБ, може бути тіло людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 25 вересня 2024 року у Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської бомби по житловому будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, наразі відомо про 25 постраждалих на цій локації та 1 загиблу жінку.

"Попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Харківщині: удари РФ по Харкову та Куп’янську, є жертви і поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

багатоповерхівка у Харкові після удару КАБа
багатоповерхівка у Харкові після удару КАБа
багатоповерхівка у Харкові після удару КАБа
багатоповерхівка у Харкові після удару КАБа
багатоповерхівка у Харкові після удару КАБа

Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції.

Залучено 9 одиниць техніки та 44 особи особового складу ДСНС, а також 18 одиниць комунальної техніки та 57 працівників.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено. Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28613) Харків (5623) ДСНС (5116)


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Цікаво , чому до кремля і до червоної площі нічого не долітає ?
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25.09.2024 11:54 Відповісти
 
 