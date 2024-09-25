Под завалами многоэтажки в Харькове, куда попал КАБ, может находиться тело человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
По состоянию на утро 25 сентября 2024 года в Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине.
"Предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции.
Привлечено 9 единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбили жилые районы Харькова. Впоследствии стало известно, что из-за ударов КАБами по Харькову 3 человека погибли, 34 ранены. Ночью в пригороде Харькова снова раздавались взрывы.
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