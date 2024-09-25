Сутки на Харьковщине: удары РФ по Харькову и Купянску, есть жертвы и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

В результате вчерашнего удара РФ по Харькову 36 человек пострадали, трое - погибли. Госпитализированы 17, из них 4 - тяжелые. Остальным помощь оказана амбулаторно.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов Харькова

По словам Синегубова, в результате обстрела гражданского предприятия в Харькове разрушен цех разлива воды.

В Киевском районе Харькова в результате обстрела повреждены 9 домов, выбито 288 окон.

По данным ОВА, в Салтовском районе в результате обстрела горел гараж, повреждены 3 учебных заведения.

Ночные обстрелы Харьковщины

25 сентября в 05:58 под удар попало с. Васищево (Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ). Зафиксировано попадание КАБ по открытой территории. Без пострадавших и разрушений.

Также 25 сентября в 02:03 в с. Билаши (Харьковский р-н, Дергачевская ТГ) в результате обстрела горел трактор и мусор. Уничтожен ангар.

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Обстрелы Харьковщины за прошедшие сутки:

16:51 Изюмский р-н. Боровская ТГ, с. Богуславка. Разрушен жилой дом в результате обстрела.

16:36 Изюмский район, Барвенковская громада, с. Большая Камышеваха. На открытой территории подорвался трактор на взрывоопасном предмете. Пострадал 19-летний водитель.

16:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела крыша двухэтажного дома. 57-летняя женщина получила ранения. Погибла женщина 93 лет.

14:38 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела горела трава на площади 800 м.кв и здание.

14:35 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном погиб 61-летний мужчина.

13:58 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела горела трава на площади 15000 м.кв.

10:00 Чугуевский р-н, с. Варваровка. В результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден дом. Травмированы женщина 77 лет и 56-летний мужчина.

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На фото: последствия обстрела Купянска

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбили жилые районы Харькова. Впоследствии стало известно, что из-за ударов КАБами по Харькову 3 человека погибли, 34 ранены. Ночью в пригороде Харькова снова раздавались взрывы.