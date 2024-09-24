Враг строит фортификации в районе Старицы на Харьковщине, - ОТГ "Харьков"
Неподалеку Волчанска, в районе села Старица, российские захватчики проводят активные работы по строительству фортификаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
Ситуация на Харьковщине
"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не меняется и остается сложной", - отметили в ОТГ "Харьков".
В районе Глубокого противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.
В районе Старицы осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.
В Волчанске враг осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил ТОС-1А по городу.
Боевые действия и потери врага
За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов. Нанесли 53 удара дронами-камикадзе. Осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
"Потери врага за минувшие сутки составляют 85 существ, из них безвозвратные - 15, санитарные - 70", - отметили в ОТГ "Харьков".
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- танк;
- боевая бронированная машина;
- 5 единиц специальной техники;
- 13 артиллерийских систем;
- 4 автомобиля;
- 51 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 59 укрытие для личного состава;
- стартовая площадка запуска БпЛА;
- 2 места хранения боеприпасов.
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суровікина на півдні. І грошей на це не шкодують ,бо в них тих грошей як у дурня махорки.