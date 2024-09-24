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Харьковщина (5576) боевые действия (3480)

Враг строит фортификации в районе Старицы на Харьковщине, - ОТГ "Харьков"

Ворог будує фортифікації неподалік Вовчанськаріплення

Неподалеку Волчанска, в районе села Старица, российские захватчики проводят активные работы по строительству фортификаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

Ситуация на Харьковщине

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не меняется и остается сложной", - отметили в ОТГ "Харьков".

В районе Глубокого противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.

В районе Старицы осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.

В Волчанске враг осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил ТОС-1А по городу.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов. Нанесли 53 удара дронами-камикадзе. Осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 85 существ, из них безвозвратные - 15, санитарные - 70", - отметили в ОТГ "Харьков".

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • танк;
  • боевая бронированная машина;
  • 5 единиц специальной техники;
  • 13 артиллерийских систем;
  • 4 автомобиля;
  • 51 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

  • 59 укрытие для личного состава;
  • стартовая площадка запуска БпЛА;
  • 2 места хранения боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага на 11 направлениях, - Генштаб
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Топ комментарии
+36
А як ворог це робить, коли там лінія фронту? Нам же Найвєлічайший говорив, що цього нашим не можна було робити, бо по них стріляли. А пор ворогу не стріляють? Як їх звідти будуть вибивали? Можливо спецназ від "кварталу"?
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24.09.2024 11:10
+18
Бляха-муха Вони ж не по правилам воюють! Укріплення наказано будувати! А де місячні розповіді про таємний план перемоги, який ми нікому не розкажемо, а розкажемо тіко Трампу???
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24.09.2024 11:13
+16
Ворог будує фортифікації, а ОПа асфальт кладе... І чого ж то ворог просувається? То там, то там...
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24.09.2024 11:23
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Правила форума Совет форумчан
А як ворог це робить, коли там лінія фронту? Нам же Найвєлічайший говорив, що цього нашим не можна було робити, бо по них стріляли. А пор ворогу не стріляють? Як їх звідти будуть вибивали? Можливо спецназ від "кварталу"?
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24.09.2024 11:10 Ответить
Вірно підмічено
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24.09.2024 11:17 Ответить
Бляха-муха Вони ж не по правилам воюють! Укріплення наказано будувати! А де місячні розповіді про таємний план перемоги, який ми нікому не розкажемо, а розкажемо тіко Трампу???
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24.09.2024 11:13 Ответить
О, а як же шашлики?
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24.09.2024 11:14 Ответить
Так ще не травень, а рік зе! не уточнював..
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24.09.2024 11:35 Ответить
Рішили застовбити украінську землю
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24.09.2024 11:19 Ответить
Ворог будує фортифікації, а ОПа асфальт кладе... І чого ж то ворог просувається? То там, то там...
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24.09.2024 11:23 Ответить
Готуються до "заморозки" війни.
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24.09.2024 11:26 Ответить
ніфіга.Під..ри будують завжди.Навіть якщо зупинятися не збираються.
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24.09.2024 12:42 Ответить
ворог постійно готує фортифікації, а коли ми цим , нарешті, будемо займатися?
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24.09.2024 11:40 Ответить
І треба віддати їм належне вони будують швидко і якісно. Я бачив як вони швидко будували лінію
суровікина на півдні. І грошей на це не шкодують ,бо в них тих грошей як у дурня махорки.
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24.09.2024 12:17 Ответить
А дороги строить они не будут?
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24.09.2024 11:46 Ответить
Дурачье, лучше бы плиткой все выложили и цветами засадили. Было бы красиво.
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24.09.2024 12:06 Ответить
А що,так можна було?От прям оборонні споруди поблизу нуля?ВАУ!Та під...ри правил війни не знають!
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24.09.2024 12:41 Ответить
Ссикуни! Москалі їх постійно будують! А от нам незламним фортифікації не потрібні! Бійтеся!
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24.09.2024 12:46 Ответить
 
 