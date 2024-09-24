Враг строит фортификации в районе Старицы на Харьковщине, - ОТГ "Харьков"

Неподалеку Волчанска, в районе села Старица, российские захватчики проводят активные работы по строительству фортификаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

Ситуация на Харьковщине

"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенно не меняется и остается сложной", - отметили в ОТГ "Харьков".

В районе Глубокого противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях.

В районе Старицы осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций.

В Волчанске враг осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил ТОС-1А по городу.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов. Нанесли 53 удара дронами-камикадзе. Осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 85 существ, из них безвозвратные - 15, санитарные - 70", - отметили в ОТГ "Харьков".

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности:

танк;

боевая бронированная машина;

5 единиц специальной техники;

13 артиллерийских систем;

4 автомобиля;

51 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

59 укрытие для личного состава;

стартовая площадка запуска БпЛА;

2 места хранения боеприпасов.

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