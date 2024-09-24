За прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага на 11 направлениях, - Генштаб

Больше всего атак врага отбито на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 23 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 72 авиационных ударов, в частности сбросил 113 КАБов. Кроме этого, совершил 5097 обстрелов, из них 162 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1464 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Бунякино, Речки, Волфино, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Строительное, Бондаревка, Белополье, Ворожба, Речки, Беловоды Сумской области; город Харьков и Петропавловка Харьковской области; Ивановское, Клещиевка, Щербиновка, Дружба, Веролюбовка, Константиновка, Александрополь, Селидово, Богоявленка, Донецкой области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Тихое состоялось два боевых столкновения.

Семь боестолкновений произошло на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении Силами обороны остановлена одна атака неподалеку Федоровки.

Украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

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При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времевском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

Ситуация на юге и севере

За минувшие сутки на Ореховском направлении противник проводил одну атаку вблизи населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

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На Приднепровском направлении враг провел четыре неудачных штурма, получив отпор отступил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг применил 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1400 человек. Также украинские воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, три средства ПВО, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и десять единиц специальной техники оккупантов.

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