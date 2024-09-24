Протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення. Сили оборони відбивали атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб

Найбільше атак ворога відбито на Покровському, Курахівському та Лиманської напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора, 23 вересня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 72 авіаційних ударів, зокрема скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснив 5097 обстрілів, з них 162 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1464 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема, у районах населених пунктів Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка, Білопілля, Ворожба, Річки, Біловоди Сумської області; місто Харків та Петропавлівка Харківської області; Іванівське, Кліщіївка, Щербинівка, Дружба, Віролюбівка, Костянтинівка, Олександропіль, Селидове, Богоявленка, Донецької області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення.

Сім боєзіткнень відбулось на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

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За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Неподалік Павлівки та Вугледару Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

Ситуація на півдні та півночі

За минулу добу на Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

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На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Операція у Курській області

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, три засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

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