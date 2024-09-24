Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 645 150 осіб (+1400 за добу), 8800 танків, 18 475 артсистем, 17 292 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 645 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 645150 (+1400) осіб,

танків ‒ 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,

артилерійських систем – 18475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО ‒ 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)

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