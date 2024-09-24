Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 645 150 осіб (+1400 за добу), 8800 танків, 18 475 артсистем, 17 292 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 645 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 645150 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8800 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
- артилерійських систем – 18475 (+61) од,
- РСЗВ – 1198 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
показати весь коментар24.09.2024 08:58
+15 володимир омельянов
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+14 Микола Січень #486030
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204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Концертна програма розширилися, крім кобзона на арені ще й масляков. Тож рашисти поспішають до дощів окупувати 700,000 місць, а до нового року- перший мільйон.