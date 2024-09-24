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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 645 150 осіб (+1400 за добу), 8800 танків, 18 475 артсистем, 17 292 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 645 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 645150 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18475 (+61) од,
  • РСЗВ  – 1198 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 952 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298)


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Топ коментарі
+17
Минув 3870 день москальсько-української війни.
204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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24.09.2024 08:58
+15
Єдина ранкова приємна новина не зважаючи на все ,Наші Славні Козаки знищують ворога.Слава ЗСУ !
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24.09.2024 07:47
+14
До кобзона,сучьї ********,до кобзона..
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24.09.2024 08:19
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Єдина ранкова приємна новина не зважаючи на все ,Наші Славні Козаки знищують ворога.Слава ЗСУ !
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24.09.2024 07:47 Відповісти
У танків ювілей з чим я їх і вітаю 🔥👏
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24.09.2024 08:14 Відповісти
Ще й ппо порадувало 👏
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24.09.2024 08:17 Відповісти
До кобзона,сучьї ********,до кобзона..
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24.09.2024 08:19 Відповісти
Там розпочинають КВК, самі кмітливі (ті що дуло в рота вставляють, чи гранату під бронік засовують, чи головою дрона збивають) до маслякова.
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24.09.2024 09:41 Відповісти
Минув 3870 день москальсько-української війни.
204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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24.09.2024 08:58 Відповісти
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24.09.2024 09:01 Відповісти
Начали лить воду в молоко?
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24.09.2024 09:14 Відповісти
Я чогось не розумію, мова йде про данні за 24.09.2024 року, чи за 23.09.2024 року? Як зазначається, з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно становлять... Не виправили знову?
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24.09.2024 09:17 Відповісти
Статистика подається 24, станом за добу 23 станом на 24.00, за сьогодні буде завтра.
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24.09.2024 09:52 Відповісти
Судячи з динаміки втрат, ця пора року виправдовує назву "вдовине літо".
Концертна програма розширилися, крім кобзона на арені ще й масляков. Тож рашисти поспішають до дощів окупувати 700,000 місць, а до нового року- перший мільйон.
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24.09.2024 09:24 Відповісти
Про задорнова і жиріка не забудьте, це теж ще ті клоуни ))
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24.09.2024 09:53 Відповісти
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24.09.2024 09:40 Відповісти
Пруть... Кляті КАБи!... Боженько, бережи вояків ЗСУ!!!
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24.09.2024 09:47 Відповісти
Бога там немає. Хочете допомогти - донатьте на тепловізійні дрони.
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24.09.2024 09:55 Відповісти
 
 