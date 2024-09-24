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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 645 150 человек (+1400 за сутки), 8800 танков, 18 475 артсистем, 17 292 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 645 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 645150 (+1400) человек,
  • танков - 8800 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 17292 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,
  • РСЗО - 1198 (+1) ед,
  • средства ППО - 952 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),
  • крылатые ракеты - 2595 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,
  • специальная техника - 3155 (+10)

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Інфографіка
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Топ комментарии
+17
Минув 3870 день москальсько-української війни.
204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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24.09.2024 08:58
+15
Єдина ранкова приємна новина не зважаючи на все ,Наші Славні Козаки знищують ворога.Слава ЗСУ !
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24.09.2024 07:47
+14
До кобзона,сучьї ********,до кобзона..
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24.09.2024 08:19
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Єдина ранкова приємна новина не зважаючи на все ,Наші Славні Козаки знищують ворога.Слава ЗСУ !
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24.09.2024 07:47 Ответить
У танків ювілей з чим я їх і вітаю 🔥👏
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24.09.2024 08:14 Ответить
Ще й ппо порадувало 👏
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24.09.2024 08:17 Ответить
До кобзона,сучьї ********,до кобзона..
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24.09.2024 08:19 Ответить
Там розпочинають КВК, самі кмітливі (ті що дуло в рота вставляють, чи гранату під бронік засовують, чи головою дрона збивають) до маслякова.
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24.09.2024 09:41 Ответить
Минув 3870 день москальсько-української війни.
204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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24.09.2024 08:58 Ответить
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24.09.2024 09:01 Ответить
Начали лить воду в молоко?
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24.09.2024 09:14 Ответить
Я чогось не розумію, мова йде про данні за 24.09.2024 року, чи за 23.09.2024 року? Як зазначається, з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно становлять... Не виправили знову?
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24.09.2024 09:17 Ответить
Статистика подається 24, станом за добу 23 станом на 24.00, за сьогодні буде завтра.
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24.09.2024 09:52 Ответить
Судячи з динаміки втрат, ця пора року виправдовує назву "вдовине літо".
Концертна програма розширилися, крім кобзона на арені ще й масляков. Тож рашисти поспішають до дощів окупувати 700,000 місць, а до нового року- перший мільйон.
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24.09.2024 09:24 Ответить
Про задорнова і жиріка не забудьте, це теж ще ті клоуни ))
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24.09.2024 09:53 Ответить
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24.09.2024 09:40 Ответить
Пруть... Кляті КАБи!... Боженько, бережи вояків ЗСУ!!!
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24.09.2024 09:47 Ответить
Бога там немає. Хочете допомогти - донатьте на тепловізійні дрони.
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24.09.2024 09:55 Ответить
 
 