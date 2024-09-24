Общие боевые потери РФ с начала войны – около 645 150 человек (+1400 за сутки), 8800 танков, 18 475 артсистем, 17 292 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 645 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 645150 (+1400) человек,

танков - 8800 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 17292 (+40) ед,

артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,

РСЗО - 1198 (+1) ед,

средства ППО - 952 (+3) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,

специальная техника - 3155 (+10)

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