Общие боевые потери РФ с начала войны – около 645 150 человек (+1400 за сутки), 8800 танков, 18 475 артсистем, 17 292 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 645 150 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 645150 (+1400) человек,
- танков - 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 17292 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,
- РСЗО - 1198 (+1) ед,
- средства ППО - 952 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,
- специальная техника - 3155 (+10)
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204!! одиниці техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки б'є рекорди.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 75 000! З
агальна кількість збитого літаючого лайна перевалила за 19 000!
Арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 645 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Концертна програма розширилися, крім кобзона на арені ще й масляков. Тож рашисти поспішають до дощів окупувати 700,000 місць, а до нового року- перший мільйон.