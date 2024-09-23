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армия РФ (18059) Покровск (383)

На Покровском направлении оккупанты применяют тактику "малых групп", выживают 5-10%, - Bild

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику

Во время атак на Покровском направлении российские захватчики применяют тактику "малых групп". Эти группы состоят из 50-100 человек.

Об этом пишет издание Bild, журналист которого побывал в командном пункте ВСУ в городе Селидово, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из украинских военных, на Покровском направлении россияне сейчас используют тактику "малых групп". Захватчики собираются в нескольких районах группами 50-100 человек, пытаясь закрепиться на окраине города Селидово для дальнейшей атаки.

Однако, как рассказал военный, несмотря на все попытки, противник не может дойти до своего последнего района накопления и собрать там необходимые для наступления силы. Именно поэтому в последние дни россияне пытаются атаковать флангами и обойти Селидово с двух сторон.

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Ежедневно украинские военнослужащие обнаруживают там от 100 до 200 российских военных, после чего наносят по ним огонь. До последнего укрепрайона перед Селидово доходят 5-10%. Остальные погибают, или получают тяжелые ранения.

"Кто зашел на нашу землю, кто зашел в наши районы ответственности, уже живым не уходит. Малыми группами они нас сейчас взять также не могут. Технику пытались использовать - дошло до того, что мы затрофеили у них танк T-72Б3, чем их очень разозлили. Теперь они пытаются взять нас флангами. Будем откровенными, немного у них это получается, но не настолько, чтобы мы начали очень нервничать", - рассказал военный.

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І ці 5-10% змушують наші війська відступати та здавати цілі н.п.
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23.09.2024 21:41 Ответить
коли закінчується БК хош не хош відійти прийдеться
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23.09.2024 22:39 Ответить
Але це працює. На жаль
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23.09.2024 21:46 Ответить
 
 