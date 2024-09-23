Войска РФ пытались продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, - Генштаб

Войска РФ не оставляют попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 89 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Сосновка, Бачевск, Мезеновка, Александровка, Новониколаевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по населенным пунктам Бунякино, Речки, Волфино, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Строительное, Бондаревка.

Также Генштаб отмечает, что сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области РФ. Били оккупанты по Курской области также из РСЗО и ствольной артиллерии.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Липцев.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Глушковки и Стельмаховки.

Обстановка на Востоке

Генштаб информирует, что на Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Макеевка, Диброва, Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

Вблизи Федоровки на Сиверском направлении наши защитники успешно отбили одну атаку противника.

"При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций Сил обороны вблизи Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино, вблизи последнего боестолкновения продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Торецком направлении, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию, враг совершил 13 атак. КАБами нанес удары по населенным пунктам Щербиновка, Веролюбовка и Константиновка, атаковал вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор, пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

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"На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 18 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают вражеский натиск, все атаки противника отбиты", - добавляют в Генштабе.

Как информируется, двенадцать боестолкновений состоялось на Кураховском направлении, где захватчики пытались продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Четыре боя еще продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении захватчики четыре раза шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара и Павловки, возле которой в настоящее время продолжается бой.

Также отмечается, что на Ореховском направлении оккупанты атаковали возле Новоандреевки, штурм успешно отбит, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

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"На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет", - резюмирует Генштаб.