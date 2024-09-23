Війська РФ намагались просунутися в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, - Генштаб

Війська РФ не припиняють спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 89 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За даними Генштабу, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини - постраждали населені пункти Соснівка, Бачівськ, Мезенівка, Олександрівка, Новомиколаївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по населеним пунктам Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка.

Також Генштаб наголошує, що сьогодні російська авіація скинула три КАБи на територію Курської області РФ. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії.

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Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районі Липців.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки та Стельмахівки.

Обстановка на Сході

Генштаб інформує, що на Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Макіївка, Діброва, Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, ще шість боїв тривають дотепер.

Поблизу Федорівки на Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну атаку противника.

"За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири атаки позицій Сил оборони поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного, поблизу останнього боєзіткнення продовжується до цього часу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію, ворог здійснив 13 атак. КАБами завдав ударів по населених пунктах Щербинівка, Віролюбівка та Костянтинівка, атакував поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч, п’ять атак зупинено, ще сім боєзіткнень тривають.

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"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки та Маринівки. Сили оборони стримують ворожий натиск, всі атаки противника відбито", - додають у Генштабі.

Як інформується, дванадцять боєзіткнень відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники намагались просунутися в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Чотири бої ще тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники чотири рази йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара та Павлівки, біля якої на даний час триває бій.

Також зазначається, що на Оріхівському напрямку окупанти атакували біля Новоандріївки, штурм успішно відбито, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

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"На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде", - резюмує Генштаб.