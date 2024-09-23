Российские оккупанты продвинулись возле села Песчаное на Харьковщине, - британская разведка

Основные усилия российских войск сосредоточены на Покровске Донецкой области, однако они продолжают наступление и в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании в соцсети X (Twitter).

Как отмечается, в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

"Вполне вероятно, что российские войска имеют целью достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций", - говорится в сообщении.

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Как отметили в британской разведке, основные усилия армии РФ остаются сосредоточенными на Покровске на востоке Украины.

В сводке говорится, что Россия с высокой вероятностью захватила города Гродовка к востоку от Покровска и Украинск к югу от него.

"Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России вдоль оси за последнюю неделю", - добавили в Минобороны Великобритании.

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