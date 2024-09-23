Російські окупанти просунулися біля села Піщане на Харківщині, - британська розвідка

Основні зусилля російських військ зосереджені на Покровську Донецької області, однак вони продовжують наступ і в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

Як зазначається, у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Зараз вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

"Цілком ймовірно, що російські війська мають на меті досягти східного берега річки Оскіл, щоб використати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у британській розвідці, основні зусилля армії РФ залишаються зосередженими на Покровську на сході України.

У зведенні йдеться, що Росія з високою ймовірністю захопила міста Гродівка на схід від Покровська та Українськ на південь від нього.

"Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли сповільненню просування Росії вздовж осі за останній тиждень", - додали у Міноборони Британії.

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