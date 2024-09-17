Війна в Україні дорого обійшлася Росії, особливо в плані військового персоналу, - британська розвідка

За оцінками міністерства оборони Великої Британії, виплати російським військовим становили близько 8% федеральних витрат за рік по червень 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії на сторінці X (Twitter).

"З початку війни Росія зазнала понад 610 тисяч втрат (убитими й пораненими)", - зазначають у військовому відомстві.

За даними розвідки, у цьому році темпи набору знизилися. Наприкінці 2023 року офіційні особи РФ заявляли, що щодня військове відомство набирає близько 600 осіб. Проте публічно опубліковані цифри цього року говорять про те, що цей показник становить близько 1000 осіб на день. Ці цифри, певно, дещо завищені.

"Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від Росії постійного поповнення сил на передовий постійним потоком нових рекрутів", - наголошують у відомстві.

Це призвело до того, що в серпні 2024 року міноборони РФ збільшило бонуси за підписання контракту на службу, що стає дедалі дорожчою стратегією набору в армію.

"За оцінками, виплати військовослужбовцям становили близько 8% федеральних витрат на рік до червня 2024 року. Проте збільшення виплат, імовірно, сприятиме зростанню кількості призовників на частину року, що залишилася", - вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

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