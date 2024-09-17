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Новини
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Приблизно мільйон людей убитими та пораненими втратили на війні Україна та Росія, - WSJ

Скільки людей загинуло під час війни в Україні

З початку повномасштабної війни втрати ЗСУ та армії РФ становлять приблизно мільйон осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

З посиланням на джерела, видання зазначає, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

"Ці втрати створюють проблеми для Росії, оскільки вона використовує хвилі погано навчених солдатів, щоб спробувати просунутися на сході України, одночасно намагаючись протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область. Але вони завдають суттєвої шкоди Україні, чиє населення менше чверті населення її гігантського сусіда", - зазначає видання.

WSJ наголошує, що зростаючі втрати з обох сторін матимуть довгостроковий ефект для країн, які й до повномасштабної війни боролися зі скороченням населення.

Із Росії втекли 600 тисяч осіб

Одна з причин вторгнення Росії у 2022 році полягала у спробі збільшити чисельність російського населення українцями. Вторгнення Росії та окупація території за останнє десятиліття призвели до того, що Україна втратила не менше 10 мільйонів людей, які опинилися в окупації або стали біженцями.

Путін ставив за мету розв'язання проблеми демографічного спаду в Росії, і для цього Кремль розпочав кампанію русифікації окупованих територій. Це включало викрадення дітей та роздачу українцям паспортів РФ. Путін неодноразово заявляв про бажання повернути Україну під контроль Москви, заперечуючи українську ідентичність і державність.

Своєю чергою Росію після 24 лютого 2022 року залишили понад 600 тисяч осіб, переважно молодих та перспективних фахівців. Також з початку повномасштабного вторгнення в Росії значно скоротився або повністю припинився потік робітників-мігрантів. Це посилило дефіцит робочої сили у Росії

Демографічні проблеми України

Напад Росії справив катастрофічний вплив на населення України. Перепис 2001 року нарахував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів та урядових чиновників, на початку 2022 року, до вторгнення Росії, ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Від початку війни в лютому 2022 року, за даними ООН, Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, а Росія захопила нові землі, загальна чисельність населення на контрольованій Києвом території скоротилася до 25-27 мільйонів осіб.

Олександр Гладун, науковий співробітник Інституту демографії імені Птухи, вважає, що до повномасштабного вторгнення в Україні було 42 мільйони людей, а після - близько 29 мільйонів.

"Ефект може бути довготривалим. Поряд із загибеллю військових, народжуваність в Україні також впала до найнижчого зафіксованого рівня: за даними уряду, у першій половині цього року померло втричі більше людей, ніж народилося. За цей період було зафіксовано близько 250 тисяч смертей і понад 87 тисяч народжень, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначає WSJ. 

Нагадаємо, зранку 17 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 635 880 осіб.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) втрати (4399) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+35
і завдяки ******** зеленому дибілу, який свого часу побачив в "литсе путена" бажання закінчити війну й заходився руйнувати військо та розпочав "велике крадівництво"!!
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17.09.2024 11:43
+27
Україна була є й буде.
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17.09.2024 11:11
+27
На раїсі людей немає.
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17.09.2024 11:12
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Україна була є й буде.
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17.09.2024 11:11 Відповісти
Переполовинили Украіну
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17.09.2024 11:12 Відповісти
На раїсі людей немає.
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17.09.2024 11:12 Відповісти
Буде так само
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17.09.2024 13:05 Відповісти
Усі ці смерті - вина хуьла
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17.09.2024 11:19 Відповісти
І всіх росіян
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17.09.2024 16:33 Відповісти
Тоді мені не зрозуміло для кого будуються нові і нові квартали багатоповерхівок, а навкруги міст зростають котеджні містечки на бувших господарчих землях. Це було і до повномасштабної війни та продовжується і зараз.
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17.09.2024 11:19 Відповісти
Чтобы было.
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17.09.2024 11:25 Відповісти
Вони можуть половину майна і не здавати, просто набирають квартир щоб гроші не стояли...

Також багато квартир розбирають чиновники причетні до дозволів, різні підрядчики, обмін на інше майно і т.д.
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17.09.2024 11:31 Відповісти
На Сході та у прифронтових регіонах такого будівництва немає. Воно здебільшого є у Києві та на Заході України. Бо багато внутрішніх переселенців - саме вони і наповнили більш далекі від фронту регіони.
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17.09.2024 11:47 Відповісти
Один нюанс. Мільйони людей починаючи з 2014 року перемістилися з сходу в центр і на захід України. їм потрібно житло. Вони вкладають гроші в житло. Якщо вже вкладатися - то в перспективних містах. На сході руїна , а в Києві , Одесі , Львові , Дніпрі і прилеглих містечках (тіпа Буча !) будівельний бум. Виникає ажіотаж ,ціни ростуть , квартали ростуть. Бульбашка надувається ?
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17.09.2024 11:50 Відповісти
Плюс зростає кількість кв метрів на особу. Багато молодих родин зїжджають з батьківських хрущовок в нові квартири. Колись в одній квартирі могли жити 3 покоління людей, а зараз всі хочуть окремо
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17.09.2024 12:31 Відповісти
Через пару років на землю без людей прийдуть люди без землі, і жити в задрипаних хрущовки навряд чи захочуть...
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17.09.2024 23:46 Відповісти
кацапи - не люди.
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17.09.2024 11:19 Відповісти
Коли я так висловився в українській маршрутці у 2014-му, пасажири маршрутки мені не повірили.
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17.09.2024 12:26 Відповісти
А щоб вони сказали якби почули що «мир це не відсутність війни, а відсутність Москви»
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17.09.2024 16:35 Відповісти
Це вже лекція. Не маршруточний формат.
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17.09.2024 17:34 Відповісти
И ето все с молчаливого согласия Запада с его желанием сохранить литсо путена и лозунгом ЛИШЬБЫНЕБЫЛАЕСКАЛАЦИИ
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17.09.2024 11:22 Відповісти
і завдяки ******** зеленому дибілу, який свого часу побачив в "литсе путена" бажання закінчити війну й заходився руйнувати військо та розпочав "велике крадівництво"!!
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17.09.2024 11:43 Відповісти
Працюєм з тим що маєм. Цей плач Ярославни нічого не змінит
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17.09.2024 16:36 Відповісти
Я пам'ятаю це із його єдиного інтерв'ю перед виборами 2019 року. Він дав інтерв'ю гордону, там він сказав що ми зійдемося десь посередині: щось ми хутину запропонуємо, щось віддамо, щось він запропонує і зійдемося на середині, тобто розділимо Україну під Дніпру.
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17.09.2024 21:58 Відповісти
Все трошки серйозніше. Дебіли які його обрали складають три чверті населення України. Чи можуть вони порозумнішати? Навряд чи.
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18.09.2024 00:44 Відповісти
Не перебільшуйте - три чверті це з тих хто прийшли на вибори. А явка на другий тур була 60%
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18.09.2024 02:26 Відповісти
Щось маю таку думку що цифри в 42 млн до 22 року трохи завищені... було скорочення населення, додаємо виїхало ще до війни за попередніми даними 6-7 млн...

Всякі соцфонди мали мертвих душ а може і дальше мають на які списували гроші і потім їх використовували за Яника і Кучми для голосування...

Був аудит проведений в одній області знайшли 200 тис таких, але на тому і заглохло... по інших областях аудит не провели із зрозумілих причин
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17.09.2024 11:37 Відповісти
42 млн це з ОРДЛО але без Крима, без них на 22 було десь 37,5
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17.09.2024 11:51 Відповісти
Чисельність насе́лення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Украї́ни - 43 528 136 осіб наявного населення на 1 січня 2022 року, включно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тимчасово окупованими територіями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської областей та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономною Республікою Крим з містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь , за оцінкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F ЦРУ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2 Всесвітній книзі фактів
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17.09.2024 13:06 Відповісти
100%, в пості нижче я писав, що населення України в кордонах 91 на 2022 мало становити біля 43 млн
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17.09.2024 13:27 Відповісти
Мене дивують не самі цифри озвучені WSJ, мене дивує те що скільки є видань стільки ж є РІЗНИХ даних. При цьому кожне з них посилається на "надійні джерела". То чому різниця котра часто досягає декількох разів? Якщо "джерела" дійсно надійні та достовірні то вони не можуть давати різні дані. То проблема у "джерелах" чи виданнях котре на свій розсуд публікує те чого бажає а не те що є у реаліях?! Як по мені, то не раніш ніж років через 10-ть після завершення війни ми дізнаємось щось більш-менш відповідне до дійсності!!!
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17.09.2024 11:45 Відповісти
Колись стверджували , що в Польщі 3-4 мільйони українців. Порахували по кількості мобільних номерів з яких регулярно здійснюються дзвінки з Польщі в Україну. Вийшло 1,27 млн. 2019 рік.
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17.09.2024 11:57 Відповісти
А після 24 02 22 до них добавився ще 1 млн біженців, так що в Польщі на сьогодні біля 2 млн українців
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17.09.2024 12:26 Відповісти
Не думаю що взагалі колись дізнаємось щось до дійсності, бо дійсність буде дуже херова, для всіх, хіба якщо зміниться система влади, а це тільки як повстане суспільство, а через деякий час вже небуде кому повставати, хоча думаю вже нема...
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17.09.2024 23:56 Відповісти
Цифри зазначені у цій статті, насправді, досить близькі до правди.
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17.09.2024 11:45 Відповісти
Про те що залишилося 25-27 мільйон українців брехня.
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17.09.2024 11:48 Відповісти
Думаєте, більше чи менше? Як на мене, якраз десь так і є, якщо відкинути окуповані території
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17.09.2024 11:50 Відповісти
Більше. Половина населення не може просто так зникнути чи втекти.
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17.09.2024 11:55 Відповісти
Ні не брехня, на 22 рік без Крима і ОРДЛО населення по приписці було десь 37,5 млн, але мільйони з 3 постійно перебували за кордоном заробітках, навчанню. Після 24 лютого з країни ще виїз'хало біля 7 мільйонів. Так що наявне населення на території підконтрольній Україні десь 27 млн
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17.09.2024 11:57 Відповісти
Насправді 37.5 млн то сімкарт було, а не населення, що порахував дубінський.
Зараз залишилося реально 21.5...24 млн.

Мета зеленої влади - менше 10 млн, а краще 5 млн, як казала Тетчер, от тоді в ЕС і приймуть.
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17.09.2024 12:06 Відповісти
Тетчер сказала, що населення має бути 15 млн, а не 5 млн. Я це точно пам'ятаю.
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17.09.2024 22:02 Відповісти
Якщо до війни не на окупованих територіях максимально було(48-7 виїхало-4 на окупованих до 22) 37 млн, з них виїхало 8 разом з тими що в рашу... то максимально могло залишитись 29 млн, тому цифри в 25-27 можуть мати грунт...

враховуючи як всі влади з 2001 року відтягували перепис населення... там може бути далеко не 37 ще до війни
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17.09.2024 12:03 Відповісти
48 це на 2001, на 2014 було 45, а якби не почалася війна в 2014 і не було територіальних втрат, то населення України в межах 1991 було б 43 млн по приписці. Враховуючи окупаційні втрати десь у 8 млн і виїзд за кордон ще 7 млн + ті хто до 24 02 22 знаходився на роботах та навчанні закордоном - зараз наявного населення на підконтрольній Україні території залишилось десь тих самих 25-27 млн, як і зазначається в статті
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17.09.2024 12:22 Відповісти
Цікаво, що кацапські виродки з перебільшенням публікували лише українські втрати, замовчуючи про свої.
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17.09.2024 11:52 Відповісти
«Патєрь в вооруженних сілах росії нєт»
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17.09.2024 16:40 Відповісти
Приблизно мільйон людей убитими та пораненими втратили на війні Україна та Росія, - WSJ Джерело:

Уол Стріт Джорнел так пише ніби то ідея України воювати з кацапами, або це соцзмагання, гнідожурналісти гуманістичні.
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17.09.2024 12:31 Відповісти
Ні, скоріше 400 на 600 - до 100 вбитих і 300 ранених в нас і 150 вбитих і 450 ранених в них
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17.09.2024 12:39 Відповісти
А ПУТИН ТАК И ЖИВЁТ !!!
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17.09.2024 12:47 Відповісти
Как живой, но не живой…
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17.09.2024 16:41 Відповісти
Приведенные цифры кацапских потерь практически совпадают с данными Генштаба. То есть Генштаб не преувеличивает.
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17.09.2024 13:14 Відповісти
Так, але це разом із санітарними, а тут дехто видає це як безповоротні втрати, а дехто взагалі розривається що це тільки вбитими
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17.09.2024 13:25 Відповісти
Завжди подавали інформацію, про кількість саме ліквідованих російських солдатів. Це вже потім почалися маніпуляції накшталт: "то разом з пораненими".
Навіщо? Щоби кратно применшити російські втрати.
Навіщо? - щоби нав'язати людям думку, що, буцімто, росія втратила не так вже й багато, і, що буцімто, має ще "достатній ресурс" "воювати дуже довго" і т.д.
Це не так. Ресурси росії, в т.ч. людські- так само обмежені. Недарма, вони підняли стартові виплати вже до двох мільйонів своїм контрактникам.
Але, говорити про величезні втрати росіян вже "некомільфо" - бо як інакше тоді нав'язувати Україні капітуляцію перед московією?
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17.09.2024 18:07 Відповісти
У військовій термінології немає поняття "ліквідовано" є поняття безповоротних і санітарних втрат, які в сукупності називаються загальними бойовими втратами. Генштаб неодноразово уточнював, що його звіти про ліквідованих - це саме загальні бойові втрати. Але журналісти, та інші зацікавлені особи задля піднесення бойового духу населення почали свідомо називати ці в втрати безповоротними чи взагалі вбитими - завідомо завищуючи реальні втрати рф
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17.09.2024 18:40 Відповісти
З одного боку, цифри не дуже. Але з іншого - хтось реально бачить суттєве зменшення людей? Садочки і школи забиті, універи тим більше, квартири арендують і купляють (причому по цінам більше за довоєнні), машини їздять, супермаркети повні людей, в лікарнях не скаржаться на нестачу пацієнтів. Хіба що деякі села поріділи.
Реально Україна ще (надиво) далека від демографічної катастрофи.
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17.09.2024 13:56 Відповісти
Людей меншне , затори менше , продажів менше
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17.09.2024 14:40 Відповісти
Пздь, от упоротий. "Україна далека від демографічної катастрофи".
Якщо це не касастрофа - тоді ЩО?
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17.09.2024 16:44 Відповісти
Ты когда на улицу последний раз выходил?
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17.09.2024 22:33 Відповісти
Нет, мы видим все не прекращающуюся мобилизацию, и отсутствие несколькомилионного войска. Вопрос: куда деваются эти мобилизованные ?

Ответ дал WSJ.
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18.09.2024 00:19 Відповісти
для росіїї, навіть якщо цей мільйон був тільки з її сторони, це ні про що, там навіть цифр таких не помічають, тим більше за росію воюють всі, кому не ліньки - індійці, непальці, сирійці, африканці і також всі колишні брати по срср...
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17.09.2024 14:02 Відповісти
"Зараз у російсько-українській війні мільйон загиблих або поранених".
Так називається стаття з цього видання,тобто,втрати обох сторін разом 1млн.
Якщо брати дані ГШ,то виходить: 1000000-635880=364120.
Це дуже багато. ГК потрібно виставляти на передній край технології,а не о/с з ак на озброєнні.
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17.09.2024 14:07 Відповісти
80 тис. загиблих та 400 тис. поранених -це рашистьке ІПСО. Генштаб ЗСУ каже про 30 тис. загиблих та 80 тис. поранених.
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17.09.2024 16:15 Відповісти
а генштаб враховував тероборонівців яких на початку полягло дуже багато? в знайомого он другий рік батька не визнають загиблим та убд, так і лежить десь під руїнами на околицях міста бо навіть труп незмогли повернути, там же поряд як найменьше ще 6 осіб полеглих, про інших невідомо а всього їх було 22 чоловіка на тому укріпрайоні..
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17.09.2024 17:40 Відповісти
Нестримний потік суцільної хyůні, де правда перемішана з брехнею, добро зі злом, біле з чорним!
Навмисно!
Кінчені ліберальні виродки!
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17.09.2024 19:25 Відповісти
#Інсайд
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17.09.2024 19:28 Відповісти
В Мариуполе погибло гражданского населения от боёв 25 тысяч и умерло от нехватки воды лекарств болезней и ранений около 80-120 тысяч человек. Посчитано по могилам на кладбищах и в каждой могиле 2- 3 человека, поэтому и разница в цифрах.
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17.09.2024 19:50 Відповісти
Множте на три , просто їхні експерти і журналісти максимум працюють вісім годин, в чому я дуже сумніваюсь
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17.09.2024 20:36 Відповісти
Як написав один чесний Журналіст : До чемпіонства зі смертності (перше місце в світі) й ненароджуваності (останнє місце в світі) додалося ще одне лідерство: Україна з величезним відривом очолила рейтинг держав, з яких найактивніше емігрує населення. Щороку з 1000 мешканців виїжджає 37. Це вдвічі більше, ніж із Південного Судану, де точилася найтяжча в Африці громадянська війна. І втричі більше, ніж утікає людей із диктаторської Венесуели. За останнє десятиліття конкуренцію Україні в галузі масової еміграції складають лиш Афганістан і Сирія. Тому тішитись поки немає чому !
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17.09.2024 21:41 Відповісти
Наконец-то стали озвучивать реальные цифры а не 10 к 1 и тому подобное, приятное для ушей зазомбированного народа....
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17.09.2024 21:41 Відповісти
Ну шо, будемо і далі знущатись з Божих Законів: утримувати крадіїв у владі, торгувати земелькою, гратись в казино, медично маріхуанити, однополо кохатись, відкупатись від правосуддя?
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18.09.2024 00:59 Відповісти
Це смішні показники бо в одному Маріуполі кацапи вбили...ніхто нескаже зара скількі..але недалеко від тої цифри що цей Волстрит пише...
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18.09.2024 01:21 Відповісти
Украина потеряла самых лучших своих людей.рашка потеряла кучу говна который называется биомусором!
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20.09.2024 13:18 Відповісти
 
 