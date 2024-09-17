Приблизно мільйон людей убитими та пораненими втратили на війні Україна та Росія, - WSJ

З початку повномасштабної війни втрати ЗСУ та армії РФ становлять приблизно мільйон осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

З посиланням на джерела, видання зазначає, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

"Ці втрати створюють проблеми для Росії, оскільки вона використовує хвилі погано навчених солдатів, щоб спробувати просунутися на сході України, одночасно намагаючись протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область. Але вони завдають суттєвої шкоди Україні, чиє населення менше чверті населення її гігантського сусіда", - зазначає видання.

WSJ наголошує, що зростаючі втрати з обох сторін матимуть довгостроковий ефект для країн, які й до повномасштабної війни боролися зі скороченням населення.

Із Росії втекли 600 тисяч осіб

Одна з причин вторгнення Росії у 2022 році полягала у спробі збільшити чисельність російського населення українцями. Вторгнення Росії та окупація території за останнє десятиліття призвели до того, що Україна втратила не менше 10 мільйонів людей, які опинилися в окупації або стали біженцями.

Путін ставив за мету розв'язання проблеми демографічного спаду в Росії, і для цього Кремль розпочав кампанію русифікації окупованих територій. Це включало викрадення дітей та роздачу українцям паспортів РФ. Путін неодноразово заявляв про бажання повернути Україну під контроль Москви, заперечуючи українську ідентичність і державність.

Своєю чергою Росію після 24 лютого 2022 року залишили понад 600 тисяч осіб, переважно молодих та перспективних фахівців. Також з початку повномасштабного вторгнення в Росії значно скоротився або повністю припинився потік робітників-мігрантів. Це посилило дефіцит робочої сили у Росії

Демографічні проблеми України

Напад Росії справив катастрофічний вплив на населення України. Перепис 2001 року нарахував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів та урядових чиновників, на початку 2022 року, до вторгнення Росії, ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Від початку війни в лютому 2022 року, за даними ООН, Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, а Росія захопила нові землі, загальна чисельність населення на контрольованій Києвом території скоротилася до 25-27 мільйонів осіб.

Олександр Гладун, науковий співробітник Інституту демографії імені Птухи, вважає, що до повномасштабного вторгнення в Україні було 42 мільйони людей, а після - близько 29 мільйонів.

"Ефект може бути довготривалим. Поряд із загибеллю військових, народжуваність в Україні також впала до найнижчого зафіксованого рівня: за даними уряду, у першій половині цього року померло втричі більше людей, ніж народилося. За цей період було зафіксовано близько 250 тисяч смертей і понад 87 тисяч народжень, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначає WSJ.

Нагадаємо, зранку 17 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 635 880 осіб.

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