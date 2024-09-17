Приблизительно миллион человек убитыми и ранеными потеряли на войне Украина и Россия, - WSJ

С начала полномасштабной войны потери ВСУ и армии РФ составляют примерно миллион человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники, издание отмечает, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых.

"Эти потери создают проблемы для России, поскольку она использует волны плохо обученных солдат, чтобы попытаться продвинуться на востоке Украины, одновременно пытаясь противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. Но они наносят существенный ущерб Украине, чье население меньше четверти населения ее гигантского соседа", - отмечает издание.

WSJ отмечает, что растущие потери с обеих сторон будут иметь долгосрочный эффект для стран, которые и до полномасштабной войны боролись с сокращением населения.

Из России сбежали 600 тысяч человек

Одна из причин вторжения России в 2022 году заключалась в попытке увеличить численность российского населения украинцами. Вторжение России и оккупация территории за последнее десятилетие привели к тому, что Украина потеряла не менее 10 миллионов человек, которые оказались в оккупации или стали беженцами.

Путин ставил целью решение проблемы демографического спада в России, и для этого Кремль начал кампанию русификации оккупированных территорий. Это включало похищение детей и раздачу украинцам паспортов РФ. Путин неоднократно заявлял о желании вернуть Украину под контроль Москвы, отрицая украинскую идентичность и государственность.

В свою очередь Россию после 24 февраля 2022 года покинули более 600 тысяч человек, преимущественно молодых и перспективных специалистов. Также с начала полномасштабного вторжения в России значительно сократился или полностью прекратился поток рабочих-мигрантов. Это усилило дефицит рабочей силы в России.

Демографические проблемы Украины

Нападение России оказало катастрофическое влияние на население Украины. Перепись 2001 года насчитала 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и правительственных чиновников, в начале 2022 года, до вторжения России, эта цифра сократилась до 40 миллионов. С начала войны в феврале 2022 года, по данным ООН, Украину покинули более 6 миллионов человек, а Россия захватила новые земли, общая численность населения на контролируемой Киевом территории сократилась до 25-27 миллионов человек.

Александр Гладун, научный сотрудник Института демографии имени Птухи, считает, что до полномасштабного вторжения в Украине было 42 миллиона человек, а после - около 29 миллионов.

"Эффект может быть долговременным. Наряду с гибелью военных, рождаемость в Украине также упала до самого низкого зафиксированного уровня: по данным правительства, в первой половине этого года умерло втрое больше людей, чем родилось. За этот период было зафиксировано около 250 тысяч смертей и более 87 тысяч рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает WSJ.

Напомним, утром 17 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери РФ с начала войны - около 635 880 человек.

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