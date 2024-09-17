Приблизительно миллион человек убитыми и ранеными потеряли на войне Украина и Россия, - WSJ
С начала полномасштабной войны потери ВСУ и армии РФ составляют примерно миллион человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Со ссылкой на источники, издание отмечает, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых.
"Эти потери создают проблемы для России, поскольку она использует волны плохо обученных солдат, чтобы попытаться продвинуться на востоке Украины, одновременно пытаясь противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. Но они наносят существенный ущерб Украине, чье население меньше четверти населения ее гигантского соседа", - отмечает издание.
WSJ отмечает, что растущие потери с обеих сторон будут иметь долгосрочный эффект для стран, которые и до полномасштабной войны боролись с сокращением населения.
Из России сбежали 600 тысяч человек
Одна из причин вторжения России в 2022 году заключалась в попытке увеличить численность российского населения украинцами. Вторжение России и оккупация территории за последнее десятилетие привели к тому, что Украина потеряла не менее 10 миллионов человек, которые оказались в оккупации или стали беженцами.
Путин ставил целью решение проблемы демографического спада в России, и для этого Кремль начал кампанию русификации оккупированных территорий. Это включало похищение детей и раздачу украинцам паспортов РФ. Путин неоднократно заявлял о желании вернуть Украину под контроль Москвы, отрицая украинскую идентичность и государственность.
В свою очередь Россию после 24 февраля 2022 года покинули более 600 тысяч человек, преимущественно молодых и перспективных специалистов. Также с начала полномасштабного вторжения в России значительно сократился или полностью прекратился поток рабочих-мигрантов. Это усилило дефицит рабочей силы в России.
Демографические проблемы Украины
Нападение России оказало катастрофическое влияние на население Украины. Перепись 2001 года насчитала 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и правительственных чиновников, в начале 2022 года, до вторжения России, эта цифра сократилась до 40 миллионов. С начала войны в феврале 2022 года, по данным ООН, Украину покинули более 6 миллионов человек, а Россия захватила новые земли, общая численность населения на контролируемой Киевом территории сократилась до 25-27 миллионов человек.
Александр Гладун, научный сотрудник Института демографии имени Птухи, считает, что до полномасштабного вторжения в Украине было 42 миллиона человек, а после - около 29 миллионов.
"Эффект может быть долговременным. Наряду с гибелью военных, рождаемость в Украине также упала до самого низкого зафиксированного уровня: по данным правительства, в первой половине этого года умерло втрое больше людей, чем родилось. За этот период было зафиксировано около 250 тысяч смертей и более 87 тысяч рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает WSJ.
Напомним, утром 17 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери РФ с начала войны - около 635 880 человек.
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Також багато квартир розбирають чиновники причетні до дозволів, різні підрядчики, обмін на інше майно і т.д.
Всякі соцфонди мали мертвих душ а може і дальше мають на які списували гроші і потім їх використовували за Яника і Кучми для голосування...
Був аудит проведений в одній області знайшли 200 тис таких, але на тому і заглохло... по інших областях аудит не провели із зрозумілих причин
Зараз залишилося реально 21.5...24 млн.
Мета зеленої влади - менше 10 млн, а краще 5 млн, як казала Тетчер, от тоді в ЕС і приймуть.
враховуючи як всі влади з 2001 року відтягували перепис населення... там може бути далеко не 37 ще до війни
Уол Стріт Джорнел так пише ніби то ідея України воювати з кацапами, або це соцзмагання, гнідожурналісти гуманістичні.
Навіщо? Щоби кратно применшити російські втрати.
Навіщо? - щоби нав'язати людям думку, що, буцімто, росія втратила не так вже й багато, і, що буцімто, має ще "достатній ресурс" "воювати дуже довго" і т.д.
Це не так. Ресурси росії, в т.ч. людські- так само обмежені. Недарма, вони підняли стартові виплати вже до двох мільйонів своїм контрактникам.
Але, говорити про величезні втрати росіян вже "некомільфо" - бо як інакше тоді нав'язувати Україні капітуляцію перед московією?
Реально Україна ще (надиво) далека від демографічної катастрофи.
Якщо це не касастрофа - тоді ЩО?
Ответ дал WSJ.
Так називається стаття з цього видання,тобто,втрати обох сторін разом 1млн.
Якщо брати дані ГШ,то виходить: 1000000-635880=364120.
Це дуже багато. ГК потрібно виставляти на передній край технології,а не о/с з ак на озброєнні.
Навмисно!
Кінчені ліберальні виродки!