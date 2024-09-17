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Новости
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Приблизительно миллион человек убитыми и ранеными потеряли на войне Украина и Россия, - WSJ

Скільки людей загинуло під час війни в Україні

С начала полномасштабной войны потери ВСУ и армии РФ составляют примерно миллион человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники, издание отмечает, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых.

"Эти потери создают проблемы для России, поскольку она использует волны плохо обученных солдат, чтобы попытаться продвинуться на востоке Украины, одновременно пытаясь противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. Но они наносят существенный ущерб Украине, чье население меньше четверти населения ее гигантского соседа", - отмечает издание.

WSJ отмечает, что растущие потери с обеих сторон будут иметь долгосрочный эффект для стран, которые и до полномасштабной войны боролись с сокращением населения.

Из России сбежали 600 тысяч человек

Одна из причин вторжения России в 2022 году заключалась в попытке увеличить численность российского населения украинцами. Вторжение России и оккупация территории за последнее десятилетие привели к тому, что Украина потеряла не менее 10 миллионов человек, которые оказались в оккупации или стали беженцами.

Путин ставил целью решение проблемы демографического спада в России, и для этого Кремль начал кампанию русификации оккупированных территорий. Это включало похищение детей и раздачу украинцам паспортов РФ. Путин неоднократно заявлял о желании вернуть Украину под контроль Москвы, отрицая украинскую идентичность и государственность.

В свою очередь Россию после 24 февраля 2022 года покинули более 600 тысяч человек, преимущественно молодых и перспективных специалистов. Также с начала полномасштабного вторжения в России значительно сократился или полностью прекратился поток рабочих-мигрантов. Это усилило дефицит рабочей силы в России.

Демографические проблемы Украины

Нападение России оказало катастрофическое влияние на население Украины. Перепись 2001 года насчитала 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и правительственных чиновников, в начале 2022 года, до вторжения России, эта цифра сократилась до 40 миллионов. С начала войны в феврале 2022 года, по данным ООН, Украину покинули более 6 миллионов человек, а Россия захватила новые земли, общая численность населения на контролируемой Киевом территории сократилась до 25-27 миллионов человек.

Александр Гладун, научный сотрудник Института демографии имени Птухи, считает, что до полномасштабного вторжения в Украине было 42 миллиона человек, а после - около 29 миллионов.

"Эффект может быть долговременным. Наряду с гибелью военных, рождаемость в Украине также упала до самого низкого зафиксированного уровня: по данным правительства, в первой половине этого года умерло втрое больше людей, чем родилось. За этот период было зафиксировано около 250 тысяч смертей и более 87 тысяч рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает WSJ.

Напомним, утром 17 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери РФ с начала войны - около 635 880 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области, - Forbes

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) потери (4384) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+35
і завдяки ******** зеленому дибілу, який свого часу побачив в "литсе путена" бажання закінчити війну й заходився руйнувати військо та розпочав "велике крадівництво"!!
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17.09.2024 11:43
+27
Україна була є й буде.
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17.09.2024 11:11
+27
На раїсі людей немає.
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17.09.2024 11:12
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Правила форума Совет форумчан
Україна була є й буде.
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17.09.2024 11:11 Ответить
Переполовинили Украіну
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17.09.2024 11:12 Ответить
На раїсі людей немає.
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17.09.2024 11:12 Ответить
Буде так само
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17.09.2024 13:05 Ответить
Усі ці смерті - вина хуьла
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17.09.2024 11:19 Ответить
І всіх росіян
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17.09.2024 16:33 Ответить
Тоді мені не зрозуміло для кого будуються нові і нові квартали багатоповерхівок, а навкруги міст зростають котеджні містечки на бувших господарчих землях. Це було і до повномасштабної війни та продовжується і зараз.
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17.09.2024 11:19 Ответить
Чтобы было.
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17.09.2024 11:25 Ответить
Вони можуть половину майна і не здавати, просто набирають квартир щоб гроші не стояли...

Також багато квартир розбирають чиновники причетні до дозволів, різні підрядчики, обмін на інше майно і т.д.
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17.09.2024 11:31 Ответить
На Сході та у прифронтових регіонах такого будівництва немає. Воно здебільшого є у Києві та на Заході України. Бо багато внутрішніх переселенців - саме вони і наповнили більш далекі від фронту регіони.
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17.09.2024 11:47 Ответить
Один нюанс. Мільйони людей починаючи з 2014 року перемістилися з сходу в центр і на захід України. їм потрібно житло. Вони вкладають гроші в житло. Якщо вже вкладатися - то в перспективних містах. На сході руїна , а в Києві , Одесі , Львові , Дніпрі і прилеглих містечках (тіпа Буча !) будівельний бум. Виникає ажіотаж ,ціни ростуть , квартали ростуть. Бульбашка надувається ?
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17.09.2024 11:50 Ответить
Плюс зростає кількість кв метрів на особу. Багато молодих родин зїжджають з батьківських хрущовок в нові квартири. Колись в одній квартирі могли жити 3 покоління людей, а зараз всі хочуть окремо
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17.09.2024 12:31 Ответить
Через пару років на землю без людей прийдуть люди без землі, і жити в задрипаних хрущовки навряд чи захочуть...
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17.09.2024 23:46 Ответить
кацапи - не люди.
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17.09.2024 11:19 Ответить
Коли я так висловився в українській маршрутці у 2014-му, пасажири маршрутки мені не повірили.
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17.09.2024 12:26 Ответить
А щоб вони сказали якби почули що «мир це не відсутність війни, а відсутність Москви»
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17.09.2024 16:35 Ответить
Це вже лекція. Не маршруточний формат.
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17.09.2024 17:34 Ответить
И ето все с молчаливого согласия Запада с его желанием сохранить литсо путена и лозунгом ЛИШЬБЫНЕБЫЛАЕСКАЛАЦИИ
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17.09.2024 11:22 Ответить
і завдяки ******** зеленому дибілу, який свого часу побачив в "литсе путена" бажання закінчити війну й заходився руйнувати військо та розпочав "велике крадівництво"!!
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17.09.2024 11:43 Ответить
Працюєм з тим що маєм. Цей плач Ярославни нічого не змінит
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17.09.2024 16:36 Ответить
Я пам'ятаю це із його єдиного інтерв'ю перед виборами 2019 року. Він дав інтерв'ю гордону, там він сказав що ми зійдемося десь посередині: щось ми хутину запропонуємо, щось віддамо, щось він запропонує і зійдемося на середині, тобто розділимо Україну під Дніпру.
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17.09.2024 21:58 Ответить
Все трошки серйозніше. Дебіли які його обрали складають три чверті населення України. Чи можуть вони порозумнішати? Навряд чи.
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18.09.2024 00:44 Ответить
Не перебільшуйте - три чверті це з тих хто прийшли на вибори. А явка на другий тур була 60%
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18.09.2024 02:26 Ответить
Щось маю таку думку що цифри в 42 млн до 22 року трохи завищені... було скорочення населення, додаємо виїхало ще до війни за попередніми даними 6-7 млн...

Всякі соцфонди мали мертвих душ а може і дальше мають на які списували гроші і потім їх використовували за Яника і Кучми для голосування...

Був аудит проведений в одній області знайшли 200 тис таких, але на тому і заглохло... по інших областях аудит не провели із зрозумілих причин
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17.09.2024 11:37 Ответить
42 млн це з ОРДЛО але без Крима, без них на 22 було десь 37,5
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17.09.2024 11:51 Ответить
Чисельність насе́лення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Украї́ни - 43 528 136 осіб наявного населення на 1 січня 2022 року, включно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тимчасово окупованими територіями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської областей та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономною Республікою Крим з містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь , за оцінкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F ЦРУ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2 Всесвітній книзі фактів
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17.09.2024 13:06 Ответить
100%, в пості нижче я писав, що населення України в кордонах 91 на 2022 мало становити біля 43 млн
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17.09.2024 13:27 Ответить
Мене дивують не самі цифри озвучені WSJ, мене дивує те що скільки є видань стільки ж є РІЗНИХ даних. При цьому кожне з них посилається на "надійні джерела". То чому різниця котра часто досягає декількох разів? Якщо "джерела" дійсно надійні та достовірні то вони не можуть давати різні дані. То проблема у "джерелах" чи виданнях котре на свій розсуд публікує те чого бажає а не те що є у реаліях?! Як по мені, то не раніш ніж років через 10-ть після завершення війни ми дізнаємось щось більш-менш відповідне до дійсності!!!
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17.09.2024 11:45 Ответить
Колись стверджували , що в Польщі 3-4 мільйони українців. Порахували по кількості мобільних номерів з яких регулярно здійснюються дзвінки з Польщі в Україну. Вийшло 1,27 млн. 2019 рік.
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17.09.2024 11:57 Ответить
А після 24 02 22 до них добавився ще 1 млн біженців, так що в Польщі на сьогодні біля 2 млн українців
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17.09.2024 12:26 Ответить
Не думаю що взагалі колись дізнаємось щось до дійсності, бо дійсність буде дуже херова, для всіх, хіба якщо зміниться система влади, а це тільки як повстане суспільство, а через деякий час вже небуде кому повставати, хоча думаю вже нема...
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17.09.2024 23:56 Ответить
Цифри зазначені у цій статті, насправді, досить близькі до правди.
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17.09.2024 11:45 Ответить
Про те що залишилося 25-27 мільйон українців брехня.
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17.09.2024 11:48 Ответить
Думаєте, більше чи менше? Як на мене, якраз десь так і є, якщо відкинути окуповані території
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17.09.2024 11:50 Ответить
Більше. Половина населення не може просто так зникнути чи втекти.
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17.09.2024 11:55 Ответить
Ні не брехня, на 22 рік без Крима і ОРДЛО населення по приписці було десь 37,5 млн, але мільйони з 3 постійно перебували за кордоном заробітках, навчанню. Після 24 лютого з країни ще виїз'хало біля 7 мільйонів. Так що наявне населення на території підконтрольній Україні десь 27 млн
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17.09.2024 11:57 Ответить
Насправді 37.5 млн то сімкарт було, а не населення, що порахував дубінський.
Зараз залишилося реально 21.5...24 млн.

Мета зеленої влади - менше 10 млн, а краще 5 млн, як казала Тетчер, от тоді в ЕС і приймуть.
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17.09.2024 12:06 Ответить
Тетчер сказала, що населення має бути 15 млн, а не 5 млн. Я це точно пам'ятаю.
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17.09.2024 22:02 Ответить
Якщо до війни не на окупованих територіях максимально було(48-7 виїхало-4 на окупованих до 22) 37 млн, з них виїхало 8 разом з тими що в рашу... то максимально могло залишитись 29 млн, тому цифри в 25-27 можуть мати грунт...

враховуючи як всі влади з 2001 року відтягували перепис населення... там може бути далеко не 37 ще до війни
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17.09.2024 12:03 Ответить
48 це на 2001, на 2014 було 45, а якби не почалася війна в 2014 і не було територіальних втрат, то населення України в межах 1991 було б 43 млн по приписці. Враховуючи окупаційні втрати десь у 8 млн і виїзд за кордон ще 7 млн + ті хто до 24 02 22 знаходився на роботах та навчанні закордоном - зараз наявного населення на підконтрольній Україні території залишилось десь тих самих 25-27 млн, як і зазначається в статті
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17.09.2024 12:22 Ответить
Цікаво, що кацапські виродки з перебільшенням публікували лише українські втрати, замовчуючи про свої.
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17.09.2024 11:52 Ответить
«Патєрь в вооруженних сілах росії нєт»
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17.09.2024 16:40 Ответить
Приблизно мільйон людей убитими та пораненими втратили на війні Україна та Росія, - WSJ Джерело:

Уол Стріт Джорнел так пише ніби то ідея України воювати з кацапами, або це соцзмагання, гнідожурналісти гуманістичні.
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17.09.2024 12:31 Ответить
Ні, скоріше 400 на 600 - до 100 вбитих і 300 ранених в нас і 150 вбитих і 450 ранених в них
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17.09.2024 12:39 Ответить
А ПУТИН ТАК И ЖИВЁТ !!!
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17.09.2024 12:47 Ответить
Как живой, но не живой…
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17.09.2024 16:41 Ответить
Приведенные цифры кацапских потерь практически совпадают с данными Генштаба. То есть Генштаб не преувеличивает.
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17.09.2024 13:14 Ответить
Так, але це разом із санітарними, а тут дехто видає це як безповоротні втрати, а дехто взагалі розривається що це тільки вбитими
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17.09.2024 13:25 Ответить
Завжди подавали інформацію, про кількість саме ліквідованих російських солдатів. Це вже потім почалися маніпуляції накшталт: "то разом з пораненими".
Навіщо? Щоби кратно применшити російські втрати.
Навіщо? - щоби нав'язати людям думку, що, буцімто, росія втратила не так вже й багато, і, що буцімто, має ще "достатній ресурс" "воювати дуже довго" і т.д.
Це не так. Ресурси росії, в т.ч. людські- так само обмежені. Недарма, вони підняли стартові виплати вже до двох мільйонів своїм контрактникам.
Але, говорити про величезні втрати росіян вже "некомільфо" - бо як інакше тоді нав'язувати Україні капітуляцію перед московією?
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17.09.2024 18:07 Ответить
У військовій термінології немає поняття "ліквідовано" є поняття безповоротних і санітарних втрат, які в сукупності називаються загальними бойовими втратами. Генштаб неодноразово уточнював, що його звіти про ліквідованих - це саме загальні бойові втрати. Але журналісти, та інші зацікавлені особи задля піднесення бойового духу населення почали свідомо називати ці в втрати безповоротними чи взагалі вбитими - завідомо завищуючи реальні втрати рф
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17.09.2024 18:40 Ответить
З одного боку, цифри не дуже. Але з іншого - хтось реально бачить суттєве зменшення людей? Садочки і школи забиті, універи тим більше, квартири арендують і купляють (причому по цінам більше за довоєнні), машини їздять, супермаркети повні людей, в лікарнях не скаржаться на нестачу пацієнтів. Хіба що деякі села поріділи.
Реально Україна ще (надиво) далека від демографічної катастрофи.
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17.09.2024 13:56 Ответить
Людей меншне , затори менше , продажів менше
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17.09.2024 14:40 Ответить
Пздь, от упоротий. "Україна далека від демографічної катастрофи".
Якщо це не касастрофа - тоді ЩО?
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17.09.2024 16:44 Ответить
Ты когда на улицу последний раз выходил?
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17.09.2024 22:33 Ответить
Нет, мы видим все не прекращающуюся мобилизацию, и отсутствие несколькомилионного войска. Вопрос: куда деваются эти мобилизованные ?

Ответ дал WSJ.
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18.09.2024 00:19 Ответить
для росіїї, навіть якщо цей мільйон був тільки з її сторони, це ні про що, там навіть цифр таких не помічають, тим більше за росію воюють всі, кому не ліньки - індійці, непальці, сирійці, африканці і також всі колишні брати по срср...
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17.09.2024 14:02 Ответить
"Зараз у російсько-українській війні мільйон загиблих або поранених".
Так називається стаття з цього видання,тобто,втрати обох сторін разом 1млн.
Якщо брати дані ГШ,то виходить: 1000000-635880=364120.
Це дуже багато. ГК потрібно виставляти на передній край технології,а не о/с з ак на озброєнні.
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17.09.2024 14:07 Ответить
80 тис. загиблих та 400 тис. поранених -це рашистьке ІПСО. Генштаб ЗСУ каже про 30 тис. загиблих та 80 тис. поранених.
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17.09.2024 16:15 Ответить
а генштаб враховував тероборонівців яких на початку полягло дуже багато? в знайомого он другий рік батька не визнають загиблим та убд, так і лежить десь під руїнами на околицях міста бо навіть труп незмогли повернути, там же поряд як найменьше ще 6 осіб полеглих, про інших невідомо а всього їх було 22 чоловіка на тому укріпрайоні..
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17.09.2024 17:40 Ответить
Нестримний потік суцільної хyůні, де правда перемішана з брехнею, добро зі злом, біле з чорним!
Навмисно!
Кінчені ліберальні виродки!
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17.09.2024 19:25 Ответить
#Інсайд
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17.09.2024 19:28 Ответить
В Мариуполе погибло гражданского населения от боёв 25 тысяч и умерло от нехватки воды лекарств болезней и ранений около 80-120 тысяч человек. Посчитано по могилам на кладбищах и в каждой могиле 2- 3 человека, поэтому и разница в цифрах.
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17.09.2024 19:50 Ответить
Множте на три , просто їхні експерти і журналісти максимум працюють вісім годин, в чому я дуже сумніваюсь
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17.09.2024 20:36 Ответить
Як написав один чесний Журналіст : До чемпіонства зі смертності (перше місце в світі) й ненароджуваності (останнє місце в світі) додалося ще одне лідерство: Україна з величезним відривом очолила рейтинг держав, з яких найактивніше емігрує населення. Щороку з 1000 мешканців виїжджає 37. Це вдвічі більше, ніж із Південного Судану, де точилася найтяжча в Африці громадянська війна. І втричі більше, ніж утікає людей із диктаторської Венесуели. За останнє десятиліття конкуренцію Україні в галузі масової еміграції складають лиш Афганістан і Сирія. Тому тішитись поки немає чому !
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17.09.2024 21:41 Ответить
Наконец-то стали озвучивать реальные цифры а не 10 к 1 и тому подобное, приятное для ушей зазомбированного народа....
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17.09.2024 21:41 Ответить
Ну шо, будемо і далі знущатись з Божих Законів: утримувати крадіїв у владі, торгувати земелькою, гратись в казино, медично маріхуанити, однополо кохатись, відкупатись від правосуддя?
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18.09.2024 00:59 Ответить
Це смішні показники бо в одному Маріуполі кацапи вбили...ніхто нескаже зара скількі..але недалеко від тої цифри що цей Волстрит пише...
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18.09.2024 01:21 Ответить
Украина потеряла самых лучших своих людей.рашка потеряла кучу говна который называется биомусором!
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20.09.2024 13:18 Ответить
 
 