Украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области, - Forbes
Украинские защитники успешно прорвали оборону еще на одном направлении в Курской области РФ при поддержке танков и военных самолетов - в российский поселок Веселое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.
"То, что сначала казалось коротким и неглубоким наступлением, на самом деле переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курской областью", - отмечает издание.
Журналисты проанализировали ситуацию на новом участке фронта в Курской области после того, как на прошлой неделе ВСУ прорвали оборону ВС РФ на еще одном участке российско-украинской границы.
ВСУ прорвались к поселку Веселое
Как отмечается, украинские танки вошли в поселок Веселое, а истребитель-бомбардировщик ВВС Украины сбросил управляемую спутником планирующую бомбу на здание, в котором, вероятно, находились российские военные.
Также в Forbes отмечают, что в российском гарнизоне вокруг Веселого находится большое количество плохо обученных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях.
Издание пишет, что сильная зависимость северной группировки российских войск от призывников для начальной обороны против главного украинского удара в Курской области, начавшегося в августе, является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться.
"Это зловещий знак для россиян, что их оборонительные усилия в Веселом, видимо, также зависят от неподготовленных молодых людей", - добавляют в Forbes.
В то же время, подчеркнул автор статьи, украинские воины, участвующие в боях, являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты.
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Джерело:
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
"Не вимикайте Марафон, легше буде."
Вони були зрад@й@бами?
Из открытых источников узнал , что в Курской области ведут бои десантно-щтурмовые бригады ЗСУ - 80-я, 82-я , 95-я . А где эти боевые бригады были до Курского наступления ? Правильно - на Донбасе! А кем их заменили ? ТРОшниками и вновь сформироваными бригадами из мобилизованых в ЗЕформате . Вот и имеем стремительное отступление на под Покровском и Торецком от боевых ордынских частей , которых Путло почему то в Курскую область не перекинуло .
Создается такое впечатление , что этим Курским наступлением только помогли Путлу побольше нахапать территорий на Донбасе, с которых Орда уходить не собирается ,Ю а ЗСУ все равно придется уходить с Курской области.
Ау , Зеленский , Ермак , Умеров , Сырский - а с какой целью вы этот мутный Курский ЗЕперфоманс затеяли ? Что то здесь не то с этим Курским наступлением ... для Украины.
А вот с Донбаским отступлением самое то ... для Путла!
Все інше-вторинне і похідне від першого,та не має особливого значення.