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Украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области, - Forbes

ЗСУ просуваються в Курській області на новому напрямку

Украинские защитники успешно прорвали оборону еще на одном направлении в Курской области РФ при поддержке танков и военных самолетов - в российский поселок Веселое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

"То, что сначала казалось коротким и неглубоким наступлением, на самом деле переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курской областью", - отмечает издание.

Журналисты проанализировали ситуацию на новом участке фронта в Курской области после того, как на прошлой неделе ВСУ прорвали оборону ВС РФ на еще одном участке российско-украинской границы.

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ВСУ прорвались к поселку Веселое

Как отмечается, украинские танки вошли в поселок Веселое, а истребитель-бомбардировщик ВВС Украины сбросил управляемую спутником планирующую бомбу на здание, в котором, вероятно, находились российские военные.

Также в Forbes отмечают, что в российском гарнизоне вокруг Веселого находится большое количество плохо обученных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях.

Издание пишет, что сильная зависимость северной группировки российских войск от призывников для начальной обороны против главного украинского удара в Курской области, начавшегося в августе, является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться.

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"Это зловещий знак для россиян, что их оборонительные усилия в Веселом, видимо, также зависят от неподготовленных молодых людей", - добавляют в Forbes.

В то же время, подчеркнул автор статьи, украинские воины, участвующие в боях, являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты.
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Топ комментарии
+19
ЗСУ красені !
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16.09.2024 10:05
+10
Як здихатися зрадойоба у голові?
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
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16.09.2024 10:18
+8
Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Джерело:
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16.09.2024 10:09
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Правила форума Совет форумчан
ЗСУ красені !
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16.09.2024 10:05 Ответить
Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Джерело:
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16.09.2024 10:09 Ответить
Як здихатися зрадойоба у голові?
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
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16.09.2024 10:18 Ответить
Одна з порад там. Але вона не підходить адекватним людям.

"Не вимикайте Марафон, легше буде."
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16.09.2024 10:24 Ответить
а всі інші поради не підходять неадекватним
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16.09.2024 11:36 Ответить
Фото часів президенства Порошенка.
Вони були зрад@й@бами?

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16.09.2024 11:53 Ответить
Дивлячись що ви у зміст цього слова вкладаєте , у всякому випадкові , той що на фото в окулярах - гнида іще та , та й за столом від нього не кращі ((
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16.09.2024 15:07 Ответить
той шо зліва загубився в Карпатах - мабуть на квадрику катається, той шо справа тепер топить за блазня за долю малую, той шо позаду (пуштун) топив за бразня але шось пішло не так....
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16.09.2024 22:24 Ответить
А також втратили село на Курщині, це так написали ботаніки,хоча на них усі посилання роблять .
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16.09.2024 10:23 Ответить
Это война. Она не состоит из одних побед. Что то теряется что то захватывается. Смотреть надо на стратегию замысла. В Курской ситуации радует грамотное действие нашего командования. Кацапы начали наступление. А наше командование в ответ тут же нанесло фланговый удар. И уже атакующие кацапы под угрозой окружения. В отличии от Донбасса у наших в Курске ведущая роль. Мы владеем обстановкой.
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16.09.2024 10:47 Ответить
А що , нам дороге село на курських бєбєнях ? Одне втратили , інше захопили , а кацапи і перше і друге розлупашать своїм бк , що за інших умов в українські села мав прилетіти
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16.09.2024 15:09 Ответить
"Хлопчики не навчені"...чи їсти нічого було... в'язні - хай згинуть,потвори! Слава Україні та її захисникам!
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16.09.2024 10:42 Ответить
Шапіто...
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16.09.2024 11:33 Ответить
Вперёд вперёд ! Drang nach Osten !
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16.09.2024 12:14 Ответить
Arbeit macht frei!
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16.09.2024 21:51 Ответить
На Курсчине наступаем в малонаселенной территории , а в Донецкой области в промышленной агломерации отступаем ? Ну-ну ...

Из открытых источников узнал , что в Курской области ведут бои десантно-щтурмовые бригады ЗСУ - 80-я, 82-я , 95-я . А где эти боевые бригады были до Курского наступления ? Правильно - на Донбасе! А кем их заменили ? ТРОшниками и вновь сформироваными бригадами из мобилизованых в ЗЕформате . Вот и имеем стремительное отступление на под Покровском и Торецком от боевых ордынских частей , которых Путло почему то в Курскую область не перекинуло .

Создается такое впечатление , что этим Курским наступлением только помогли Путлу побольше нахапать территорий на Донбасе, с которых Орда уходить не собирается ,Ю а ЗСУ все равно придется уходить с Курской области.

Ау , Зеленский , Ермак , Умеров , Сырский - а с какой целью вы этот мутный Курский ЗЕперфоманс затеяли ? Что то здесь не то с этим Курским наступлением ... для Украины.
А вот с Донбаским отступлением самое то ... для Путла!
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16.09.2024 15:09 Ответить
Щось від тебе, хлопе, лаптями смердить
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17.09.2024 08:57 Ответить
А нащо ти лапті нюхаєшь , бо добре знаєш як вони смердять ?
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17.09.2024 10:08 Ответить
Курський рейд і відступ на Донбасі мають прямий взаємозвязок,що і запланували.
Все інше-вторинне і похідне від першого,та не має особливого значення.
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16.09.2024 19:04 Ответить
Ніби то й добра новина, та шось більше хочеться почути, що ми просунулися під Покровськом та Вугледаром... Маю надію, що знають, що роблять...
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16.09.2024 21:20 Ответить
Скинули аж одну бомбу. Охрененная поддержка! Продвинулись это круто. А как снабжать?
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16.09.2024 21:26 Ответить
 
 