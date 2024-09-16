Украинские войска продвинулись на новом направлении в Курской области, - Forbes

Украинские защитники успешно прорвали оборону еще на одном направлении в Курской области РФ при поддержке танков и военных самолетов - в российский поселок Веселое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

"То, что сначала казалось коротким и неглубоким наступлением, на самом деле переросло в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курской областью", - отмечает издание.

Журналисты проанализировали ситуацию на новом участке фронта в Курской области после того, как на прошлой неделе ВСУ прорвали оборону ВС РФ на еще одном участке российско-украинской границы.

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ВСУ прорвались к поселку Веселое

Как отмечается, украинские танки вошли в поселок Веселое, а истребитель-бомбардировщик ВВС Украины сбросил управляемую спутником планирующую бомбу на здание, в котором, вероятно, находились российские военные.

Также в Forbes отмечают, что в российском гарнизоне вокруг Веселого находится большое количество плохо обученных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях.

Издание пишет, что сильная зависимость северной группировки российских войск от призывников для начальной обороны против главного украинского удара в Курской области, начавшегося в августе, является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться.

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"Это зловещий знак для россиян, что их оборонительные усилия в Веселом, видимо, также зависят от неподготовленных молодых людей", - добавляют в Forbes.

В то же время, подчеркнул автор статьи, украинские воины, участвующие в боях, являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты.