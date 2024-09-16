Українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області, - Forbes
Українські захисники успішно прорвали оборону ще на одному напрямку в Курській області РФ за підтримки танків та військових літаків - у російське селище Веселе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.
"Те, що спочатку здавалося коротким і неглибоким наступом, насправді переросло в щось набагато небезпечніше для російського контролю над Курською областю", - наголошує видання.
Журналісти проаналізували ситуацію на новій ділянці фронту в Курській області після того, як минулого тижня ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ на ще одній ділянці російсько-українського кордону.
ЗСУ прорвалися до селища Веселе
Як зазначається, українські танки увійшли в селище Веселе, а винищувач-бомбардувальник ВПС України скинув керовану супутником плануючу бомбу на будівлю, в якій, ймовірно, перебували російські військові.
Також у Forbes наголошують на тому, що в російському гарнізоні навколо Веселого перебуває велика кількість погано навчених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях.
Видання пише, що сильна залежність північного угруповання російських військ від призовників для початкової оборони проти головного українського удару в Курській області, що розпочався в серпні, є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися.
"Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, мабуть, також залежать від непідготовлених молодих людей", - додають у Forbes.
Водночас, наголосив автор статті, українські воїни, які беруть участь у боях, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники й військові літаки.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело:
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
"Не вимикайте Марафон, легше буде."
Вони були зрад@й@бами?
Из открытых источников узнал , что в Курской области ведут бои десантно-щтурмовые бригады ЗСУ - 80-я, 82-я , 95-я . А где эти боевые бригады были до Курского наступления ? Правильно - на Донбасе! А кем их заменили ? ТРОшниками и вновь сформироваными бригадами из мобилизованых в ЗЕформате . Вот и имеем стремительное отступление на под Покровском и Торецком от боевых ордынских частей , которых Путло почему то в Курскую область не перекинуло .
Создается такое впечатление , что этим Курским наступлением только помогли Путлу побольше нахапать территорий на Донбасе, с которых Орда уходить не собирается ,Ю а ЗСУ все равно придется уходить с Курской области.
Ау , Зеленский , Ермак , Умеров , Сырский - а с какой целью вы этот мутный Курский ЗЕперфоманс затеяли ? Что то здесь не то с этим Курским наступлением ... для Украины.
А вот с Донбаским отступлением самое то ... для Путла!
Все інше-вторинне і похідне від першого,та не має особливого значення.