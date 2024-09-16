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Українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області, - Forbes

ЗСУ просуваються в Курській області на новому напрямку

Українські захисники успішно прорвали оборону ще на одному напрямку в Курській області РФ за підтримки танків та військових літаків - у російське селище Веселе. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

"Те, що спочатку здавалося коротким і неглибоким наступом, насправді переросло в щось набагато небезпечніше для російського контролю над Курською областю", - наголошує видання. 

Журналісти проаналізували ситуацію на новій ділянці фронту в Курській області після того, як минулого тижня ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ на ще одній ділянці російсько-українського кордону.

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ЗСУ прорвалися до селища Веселе

Як зазначається, українські танки увійшли в селище Веселе, а винищувач-бомбардувальник ВПС України скинув керовану супутником плануючу бомбу на будівлю, в якій, ймовірно, перебували російські військові.

Також у Forbes наголошують на тому, що в російському гарнізоні навколо Веселого перебуває велика кількість погано навчених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях.

Видання пише, що сильна залежність північного угруповання російських військ від призовників для початкової оборони проти головного українського удару в Курській області, що розпочався в серпні, є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися.

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"Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, мабуть, також залежать від непідготовлених молодих людей", - додають у Forbes.

Водночас, наголосив автор статті, українські воїни, які беруть участь у боях, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники й військові літаки.

Автор: 
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Топ коментарі
+19
ЗСУ красені !
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16.09.2024 10:05
+10
Як здихатися зрадойоба у голові?
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
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16.09.2024 10:18
+8
Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Джерело:
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16.09.2024 10:09
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ЗСУ красені !
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16.09.2024 10:05 Відповісти
Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Джерело:
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16.09.2024 10:09 Відповісти
Як здихатися зрадойоба у голові?
https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
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16.09.2024 10:18 Відповісти
Одна з порад там. Але вона не підходить адекватним людям.

"Не вимикайте Марафон, легше буде."
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16.09.2024 10:24 Відповісти
а всі інші поради не підходять неадекватним
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16.09.2024 11:36 Відповісти
Фото часів президенства Порошенка.
Вони були зрад@й@бами?

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16.09.2024 11:53 Відповісти
Дивлячись що ви у зміст цього слова вкладаєте , у всякому випадкові , той що на фото в окулярах - гнида іще та , та й за столом від нього не кращі ((
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16.09.2024 15:07 Відповісти
той шо зліва загубився в Карпатах - мабуть на квадрику катається, той шо справа тепер топить за блазня за долю малую, той шо позаду (пуштун) топив за бразня але шось пішло не так....
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16.09.2024 22:24 Відповісти
А також втратили село на Курщині, це так написали ботаніки,хоча на них усі посилання роблять .
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16.09.2024 10:23 Відповісти
Это война. Она не состоит из одних побед. Что то теряется что то захватывается. Смотреть надо на стратегию замысла. В Курской ситуации радует грамотное действие нашего командования. Кацапы начали наступление. А наше командование в ответ тут же нанесло фланговый удар. И уже атакующие кацапы под угрозой окружения. В отличии от Донбасса у наших в Курске ведущая роль. Мы владеем обстановкой.
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16.09.2024 10:47 Відповісти
А що , нам дороге село на курських бєбєнях ? Одне втратили , інше захопили , а кацапи і перше і друге розлупашать своїм бк , що за інших умов в українські села мав прилетіти
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16.09.2024 15:09 Відповісти
"Хлопчики не навчені"...чи їсти нічого було... в'язні - хай згинуть,потвори! Слава Україні та її захисникам!
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16.09.2024 10:42 Відповісти
Шапіто...
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16.09.2024 11:33 Відповісти
Вперёд вперёд ! Drang nach Osten !
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16.09.2024 12:14 Відповісти
Arbeit macht frei!
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16.09.2024 21:51 Відповісти
На Курсчине наступаем в малонаселенной территории , а в Донецкой области в промышленной агломерации отступаем ? Ну-ну ...

Из открытых источников узнал , что в Курской области ведут бои десантно-щтурмовые бригады ЗСУ - 80-я, 82-я , 95-я . А где эти боевые бригады были до Курского наступления ? Правильно - на Донбасе! А кем их заменили ? ТРОшниками и вновь сформироваными бригадами из мобилизованых в ЗЕформате . Вот и имеем стремительное отступление на под Покровском и Торецком от боевых ордынских частей , которых Путло почему то в Курскую область не перекинуло .

Создается такое впечатление , что этим Курским наступлением только помогли Путлу побольше нахапать территорий на Донбасе, с которых Орда уходить не собирается ,Ю а ЗСУ все равно придется уходить с Курской области.

Ау , Зеленский , Ермак , Умеров , Сырский - а с какой целью вы этот мутный Курский ЗЕперфоманс затеяли ? Что то здесь не то с этим Курским наступлением ... для Украины.
А вот с Донбаским отступлением самое то ... для Путла!
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16.09.2024 15:09 Відповісти
Щось від тебе, хлопе, лаптями смердить
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17.09.2024 08:57 Відповісти
А нащо ти лапті нюхаєшь , бо добре знаєш як вони смердять ?
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17.09.2024 10:08 Відповісти
Курський рейд і відступ на Донбасі мають прямий взаємозвязок,що і запланували.
Все інше-вторинне і похідне від першого,та не має особливого значення.
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16.09.2024 19:04 Відповісти
Ніби то й добра новина, та шось більше хочеться почути, що ми просунулися під Покровськом та Вугледаром... Маю надію, що знають, що роблять...
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16.09.2024 21:20 Відповісти
Скинули аж одну бомбу. Охрененная поддержка! Продвинулись это круто. А как снабжать?
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16.09.2024 21:26 Відповісти
 
 