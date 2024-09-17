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армия РФ (18059) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 635 880 человек (+1020 за сутки), 8685 танков, 18 129 артсистем, 17 077 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Російська армія за добу втратила 1020 військових

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 635 880 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 635880 (+1020) человек,
  • танков - 8685 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 17077 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 18129 (+6) ед,
  • РСЗО - 1188 (+1) ед,
  • средства ППО - 947 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 2592 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24739 (+27) ед,
  • специальная техника - 3091 (+1)

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Втрати росіян за добу 16 вересня
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Корегування втрат ворога ?
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17.09.2024 07:21 Ответить
Пи₴да кацапами.
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17.09.2024 07:48 Ответить
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17.09.2024 07:27 Ответить
Щось взагалі фактично одне м'ясо пішло.
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17.09.2024 08:23 Ответить
Живої сили ще вистачає... путін, падлюка, наказав збільшити чисельність свого війська ще на 180000... Боженько, бережи бійців ЗСУ!
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17.09.2024 09:18 Ответить
Техніки або нема, ябо бережуть. М'ясо йде вперед з криком - за путина, за рабсию!
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17.09.2024 09:53 Ответить
Танки, ББМ, арта - однозначні чісла, мрії здійснюються.
Завуальовані натяки на 20 вересня, щось має статися грандіозне.
Дивлячісь на статистику останніх п'яти діб
Техніка - 208 / 154 / 103 / 60 / 43
Чумардоси - 1 220 / 1 210 / 1 170 / 1 060 / 1 020
Передчуття, що двадцятого буде грандіозний шухер
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17.09.2024 09:57 Ответить
 
 