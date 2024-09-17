Общие боевые потери РФ с начала войны – около 635 880 человек (+1020 за сутки), 8685 танков, 18 129 артсистем, 17 077 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 635 880 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 635880 (+1020) человек,

танков - 8685 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 17077 (+6) ед,

артиллерийских систем - 18129 (+6) ед,

РСЗО - 1188 (+1) ед,

средства ППО - 947 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66),

крылатые ракеты / cruise missiles - 2592 (+0),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24739 (+27) ед,

специальная техника - 3091 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники нанесли авиаудар по российскому полевому штабу. ВИДЕО