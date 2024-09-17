Общие боевые потери РФ с начала войны – около 635 880 человек (+1020 за сутки), 8685 танков, 18 129 артсистем, 17 077 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 635 880 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 635880 (+1020) человек,
- танков - 8685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 17077 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 18129 (+6) ед,
- РСЗО - 1188 (+1) ед,
- средства ППО - 947 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15329 (+66),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 2592 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24739 (+27) ед,
- специальная техника - 3091 (+1)
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Завуальовані натяки на 20 вересня, щось має статися грандіозне.
Дивлячісь на статистику останніх п'яти діб
Техніка - 208 / 154 / 103 / 60 / 43
Чумардоси - 1 220 / 1 210 / 1 170 / 1 060 / 1 020
Передчуття, що двадцятого буде грандіозний шухер