Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 635 880 осіб (+1020 за добу), 8685 танків, 18 129 артсистем, 17 077 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 635 880 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 635880 (+1020) осіб,
- танків ‒ 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18129 (+6) од,
- РСЗВ – 1188 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2592 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 3091 (+1)
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Завуальовані натяки на 20 вересня, щось має статися грандіозне.
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Передчуття, що двадцятого буде грандіозний шухер