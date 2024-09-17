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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 635 880 осіб (+1020 за добу), 8685 танків, 18 129 артсистем, 17 077 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російська армія за добу втратила 1020 військових

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 635 880 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 635880 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 8685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17077 (+6) од,
  • артилерійських систем – 18129 (+6) од,
  • РСЗВ – 1188 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2592 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3091 (+1)

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Втрати росіян за добу 16 вересня

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Корегування втрат ворога ?
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17.09.2024 07:21 Відповісти
Пи₴да кацапами.
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17.09.2024 07:48 Відповісти
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17.09.2024 07:27 Відповісти
Щось взагалі фактично одне м'ясо пішло.
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17.09.2024 08:23 Відповісти
Живої сили ще вистачає... путін, падлюка, наказав збільшити чисельність свого війська ще на 180000... Боженько, бережи бійців ЗСУ!
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17.09.2024 09:18 Відповісти
Техніки або нема, ябо бережуть. М'ясо йде вперед з криком - за путина, за рабсию!
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17.09.2024 09:53 Відповісти
Танки, ББМ, арта - однозначні чісла, мрії здійснюються.
Завуальовані натяки на 20 вересня, щось має статися грандіозне.
Дивлячісь на статистику останніх п'яти діб
Техніка - 208 / 154 / 103 / 60 / 43
Чумардоси - 1 220 / 1 210 / 1 170 / 1 060 / 1 020
Передчуття, що двадцятого буде грандіозний шухер
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17.09.2024 09:57 Відповісти
 
 