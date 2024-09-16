Українські захисники завдали авіаудару по російському польовому штабу. ВIДЕО

Розвідники 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили російський польовий штаб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали авіаудару по штабу окупантів. Фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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