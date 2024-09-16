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Українські захисники завдали авіаудару по російському польовому штабу. ВIДЕО

Розвідники 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили російський польовий штаб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали авіаудару по штабу окупантів. Фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) 28 окрема механізована бригада (188)


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Маю надію, що той штаб на Донеччині...
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16.09.2024 21:25 Відповісти
 
 