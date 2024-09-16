Українські захисники завдали авіаудару по російському польовому штабу. ВIДЕО
Розвідники 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили російський польовий штаб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали авіаудару по штабу окупантів. Фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар16.09.2024 21:25 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль