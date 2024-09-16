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Від підриву на міні в окупанта відірвало ногу і ступня повисла на дереві. ВIДЕО 18+

Після підриву на міні російського загарбника розірвало на частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від вибуху ступню окупанта закинуло на дерево.

Увага! не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупант втратив голову після скиду із українського дрона

Також дивіться: Детонація боєкомплекту ворожого БТР-82А в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987)


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Топ коментарі
+14
Одна нога тут, другая там
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16.09.2024 19:06
+13
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16.09.2024 19:12
+4
вороне даже спускаться не надо....
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16.09.2024 19:19
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ступня на слух ніяк не впливає.
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16.09.2024 19:02 Відповісти
У кацапів, як у худоби, ратиці.
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16.09.2024 19:46 Відповісти
То в нього з ратиці лапоть просто злетів
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16.09.2024 19:54 Відповісти
😍
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16.09.2024 19:03 Відповісти
Одна нога тут, другая там
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16.09.2024 19:06 Відповісти
Куди Бог послав. Але це явище двохстроннє
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16.09.2024 19:07 Відповісти
файно є
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16.09.2024 19:08 Відповісти
Шкода , що башка окупанта не висить на дереві
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16.09.2024 19:12 Відповісти
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16.09.2024 19:12 Відповісти
Лада Каліна висить...
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16.09.2024 19:14 Відповісти
нє-то лише запаска...
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16.09.2024 22:13 Відповісти
Та нігуя иому немає - шифрується
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16.09.2024 19:15 Відповісти
вороне даже спускаться не надо....
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16.09.2024 19:19 Відповісти
кино - "руские на войне"
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16.09.2024 19:21 Відповісти
Не видать вдове Ладу. Одно колесо на дереве застряло.
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16.09.2024 19:24 Відповісти
Тепер військовий орк не зможе вставати з колін і повзати на них.
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16.09.2024 19:26 Відповісти
теперь упоротые последыши жирика могут спокойно (или как получиться) взять ногу узкого дурака, кинуть в сапог и помыть тот сапог в индийском океане... дешево и по-узки..
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16.09.2024 19:28 Відповісти
А где этот самый висит?
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16.09.2024 19:29 Відповісти
В низу отдьіхает уже .. только танцевать на концерте кабьіздоха не может одной ногой ..
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16.09.2024 21:55 Відповісти
" Нє возжєлай страны бліжнєго своєго .....Ні сала єго ..... ні Крыма єго..... нє унітаза єго......И нє застрянут у тєбя в ж - є ВІЛЫ єго , міны єго , ХаймэрSы єго .....Джєвєвєліны єго.....Амінь " .....
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16.09.2024 19:30 Відповісти
Негайно пришийте ці ошметки назад. Там же кацапський мозок .
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16.09.2024 19:31 Відповісти
Його хрєн на дереві виглядав би красівше!
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16.09.2024 19:34 Відповісти
Раніше в кацапів щоби навчити права-ліва нога прив'язували сіно та солому, а зараз - червоний скотч та білу стрічку
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16.09.2024 19:42 Відповісти
Це знімав орк . І не факт , що то частина тіла підора .🤔
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16.09.2024 20:57 Відповісти
- Ванька, а ну мотнись в Украину за новенькой ладой, и токо бьістро, шоб одна нога здесь, другая там.
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16.09.2024 21:46 Відповісти
Это левая, или правая нога?
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17.09.2024 05:24 Відповісти
 
 