Від підриву на міні в окупанта відірвало ногу і ступня повисла на дереві. ВIДЕО 18+

Після підриву на міні російського загарбника розірвало на частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від вибуху ступню окупанта закинуло на дерево.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупант втратив голову після скиду із українського дрона

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