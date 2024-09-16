Від підриву на міні в окупанта відірвало ногу і ступня повисла на дереві. ВIДЕО 18+
Після підриву на міні російського загарбника розірвало на частини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, від вибуху ступню окупанта закинуло на дерево.
Увага! не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупант втратив голову після скиду із українського дрона
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