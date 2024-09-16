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Детонація боєкомплекту ворожого БТР-82А в Курській області. ВIДЕО

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський БТР-82А в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу бронемашину та детонації боєкомплекту опублікуваний у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, цього місяця танкісти із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" знищили ворожий БТР-82А із штурмою групою поблизу Михайлівки на Донеччині.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожу станцію наземної розвідки, склади з боєкомплектами на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) БТР (280) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1129)


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Ну що тут скажеш- слава ЗСУ! На це можна дивитись вічно...
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16.09.2024 17:38 Відповісти
Настала осінь. Москальскі душі відлетіли в рай. А можливо і не в рай...
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16.09.2024 17:39 Відповісти
Нефіг рашне по Курщині шлятись..
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16.09.2024 23:45 Відповісти
 
 