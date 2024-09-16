Детонація боєкомплекту ворожого БТР-82А в Курській області. ВIДЕО

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський БТР-82А в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу бронемашину та детонації боєкомплекту опублікуваний у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, цього місяця танкісти із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" знищили ворожий БТР-82А із штурмою групою поблизу Михайлівки на Донеччині.

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