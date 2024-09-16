Детонація боєкомплекту ворожого БТР-82А в Курській області. ВIДЕО
Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський БТР-82А в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу бронемашину та детонації боєкомплекту опублікуваний у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Нагадаємо, цього місяця танкісти із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" знищили ворожий БТР-82А із штурмою групою поблизу Михайлівки на Донеччині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар16.09.2024 17:38 Відповісти Мені подобається 11
Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар16.09.2024 17:39 Відповісти Мені подобається 0
Олег Макартур #591230
показати весь коментар16.09.2024 23:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль