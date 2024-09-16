Детонация боекомплекта вражеского БТР-82А в Курской области. ВИДЕО
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский БТР-82А в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Напомним, в этом месяце танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.
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Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий16.09.2024 17:38 Ответить Мне нравится 11
Володимир Ярощук #452835
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Олег Макартур #591230
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