Детонация боекомплекта вражеского БТР-82А в Курской области. ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский БТР-82А в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Напомним, в этом месяце танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.

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