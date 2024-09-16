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Детонация боекомплекта вражеского БТР-82А в Курской области. ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский БТР-82А в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Напомним, в этом месяце танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.

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Автор: 

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Ну що тут скажеш- слава ЗСУ! На це можна дивитись вічно...
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16.09.2024 17:38 Ответить
Настала осінь. Москальскі душі відлетіли в рай. А можливо і не в рай...
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16.09.2024 17:39 Ответить
Нефіг рашне по Курщині шлятись..
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16.09.2024 23:45 Ответить
 
 