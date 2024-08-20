Воины 95 ОДШБр ведут огонь по оккупантам в Курской области из БМП "Marder". ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ведут огонь по российским военным из БМП "Marder" во время штурмовых действий в населенном пункте Малая Локня Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

"Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар Полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах", - добавили военные.

Также смотрите: Пограничники нанесли удары по "норам" оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО