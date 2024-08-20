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Новости Видео Война
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Воины 95 ОДШБр ведут огонь по оккупантам в Курской области из БМП "Marder". ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ведут огонь по российским военным из БМП "Marder" во время штурмовых действий в населенном пункте Малая Локня Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

"Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар Полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах", - добавили военные.

Также смотрите: Пограничники нанесли удары по "норам" оккупантов на Северском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (6923) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Такий курськ, схожий на Бахмут, мені більш до вподоби! Так має виглядати кожне російське місто.
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20.08.2024 10:26 Ответить
Так має виглядати кожне російське місто.
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20.08.2024 10:30 Ответить
Святковий салют.
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20.08.2024 10:35 Ответить
Прохоровка - Наш!
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20.08.2024 11:01 Ответить
Добре насипає!
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20.08.2024 11:27 Ответить
Українці порядний народ, звикли віддавати борги.
Вони у нас міста "прикрасили", тепер ми їм вертаємо борги.
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20.08.2024 11:34 Ответить
Ja-ja! 👌
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20.08.2024 12:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.08.2024 00:12 Ответить
 
 