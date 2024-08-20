Воины 95 ОДШБр ведут огонь по оккупантам в Курской области из БМП "Marder". ВИДЕО
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ведут огонь по российским военным из БМП "Marder" во время штурмовых действий в населенном пункте Малая Локня Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
"Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар Полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах", - добавили военные.
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Вони у нас міста "прикрасили", тепер ми їм вертаємо борги.