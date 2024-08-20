УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4756 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 223 8

Воїни 95 ОДШБр ведуть вогонь по окупантах в Курській області з БМП "Marder". ВIДЕО

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ведуть вогонь по російських військових з БМП "Marder" під час штурмових дій в населеному пункті Мала Локня Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар Поліських десантників. Противник поніс значні втрати у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", - додали військові.

Також дивіться: Прикордонники завдали ударів по "норах" окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий курськ, схожий на Бахмут, мені більш до вподоби! Так має виглядати кожне російське місто.
показати весь коментар
20.08.2024 10:26 Відповісти
Так має виглядати кожне російське місто.
показати весь коментар
20.08.2024 10:30 Відповісти
Святковий салют.
показати весь коментар
20.08.2024 10:35 Відповісти
Прохоровка - Наш!
показати весь коментар
20.08.2024 11:01 Відповісти
Добре насипає!
показати весь коментар
20.08.2024 11:27 Відповісти
Українці порядний народ, звикли віддавати борги.
Вони у нас міста "прикрасили", тепер ми їм вертаємо борги.
показати весь коментар
20.08.2024 11:34 Відповісти
Ja-ja! 👌
показати весь коментар
20.08.2024 12:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
21.08.2024 00:12 Відповісти
 
 