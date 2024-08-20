Воїни 95 ОДШБр ведуть вогонь по окупантах в Курській області з БМП "Marder". ВIДЕО
Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ведуть вогонь по російських військових з БМП "Marder" під час штурмових дій в населеному пункті Мала Локня Курської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
"Досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян потрапили під потужний удар Поліських десантників. Противник поніс значні втрати у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах", - додали військові.
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Вони у нас міста "прикрасили", тепер ми їм вертаємо борги.