От подрыва на мине у оккупанта оторвало ногу, и ступня повисла на дереве. ВИДЕО 18+
После подрыва на мине российского захватчика разорвало на части.
Как сообщает Цензор.НЕТ, от взрыва ступню оккупанта забросило на дерево.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Напомним, ранее мы сообщали, что оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона
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