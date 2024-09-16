От подрыва на мине у оккупанта оторвало ногу, и ступня повисла на дереве. ВИДЕО 18+

После подрыва на мине российского захватчика разорвало на части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от взрыва ступню оккупанта забросило на дерево.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили МТЛБ, пушки, минометы, бронированную машину оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО