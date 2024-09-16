РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10710 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 086 27

От подрыва на мине у оккупанта оторвало ногу, и ступня повисла на дереве. ВИДЕО 18+

После подрыва на мине российского захватчика разорвало на части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от взрыва ступню оккупанта забросило на дерево.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили МТЛБ, пушки, минометы, бронированную машину оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Одна нога тут, другая там
показать весь комментарий
16.09.2024 19:06
+13
показать весь комментарий
16.09.2024 19:12
+4
вороне даже спускаться не надо....
показать весь комментарий
16.09.2024 19:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ступня на слух ніяк не впливає.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:02 Ответить
У кацапів, як у худоби, ратиці.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:46 Ответить
То в нього з ратиці лапоть просто злетів
показать весь комментарий
16.09.2024 19:54 Ответить
😍
показать весь комментарий
16.09.2024 19:03 Ответить
Одна нога тут, другая там
показать весь комментарий
16.09.2024 19:06 Ответить
Куди Бог послав. Але це явище двохстроннє
показать весь комментарий
16.09.2024 19:07 Ответить
файно є
показать весь комментарий
16.09.2024 19:08 Ответить
Шкода , що башка окупанта не висить на дереві
показать весь комментарий
16.09.2024 19:12 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2024 19:12 Ответить
Лада Каліна висить...
показать весь комментарий
16.09.2024 19:14 Ответить
нє-то лише запаска...
показать весь комментарий
16.09.2024 22:13 Ответить
Та нігуя иому немає - шифрується
показать весь комментарий
16.09.2024 19:15 Ответить
вороне даже спускаться не надо....
показать весь комментарий
16.09.2024 19:19 Ответить
кино - "руские на войне"
показать весь комментарий
16.09.2024 19:21 Ответить
Не видать вдове Ладу. Одно колесо на дереве застряло.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:24 Ответить
Тепер військовий орк не зможе вставати з колін і повзати на них.
показать весь комментарий
16.09.2024 19:26 Ответить
теперь упоротые последыши жирика могут спокойно (или как получиться) взять ногу узкого дурака, кинуть в сапог и помыть тот сапог в индийском океане... дешево и по-узки..
показать весь комментарий
16.09.2024 19:28 Ответить
А где этот самый висит?
показать весь комментарий
16.09.2024 19:29 Ответить
В низу отдьіхает уже .. только танцевать на концерте кабьіздоха не может одной ногой ..
показать весь комментарий
16.09.2024 21:55 Ответить
" Нє возжєлай страны бліжнєго своєго .....Ні сала єго ..... ні Крыма єго..... нє унітаза єго......И нє застрянут у тєбя в ж - є ВІЛЫ єго , міны єго , ХаймэрSы єго .....Джєвєвєліны єго.....Амінь " .....
показать весь комментарий
16.09.2024 19:30 Ответить
Негайно пришийте ці ошметки назад. Там же кацапський мозок .
показать весь комментарий
16.09.2024 19:31 Ответить
Його хрєн на дереві виглядав би красівше!
показать весь комментарий
16.09.2024 19:34 Ответить
Раніше в кацапів щоби навчити права-ліва нога прив'язували сіно та солому, а зараз - червоний скотч та білу стрічку
показать весь комментарий
16.09.2024 19:42 Ответить
Це знімав орк . І не факт , що то частина тіла підора .🤔
показать весь комментарий
16.09.2024 20:57 Ответить
- Ванька, а ну мотнись в Украину за новенькой ладой, и токо бьістро, шоб одна нога здесь, другая там.
показать весь комментарий
16.09.2024 21:46 Ответить
Это левая, или правая нога?
показать весь комментарий
17.09.2024 05:24 Ответить
 
 