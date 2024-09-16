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10 013 30

Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировал оккупанта вблизи села Макеевка на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин совершил два сброса. Взрыв после второй атаки оторвал россиянину голову.

Внимание! не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) Отдельная президентская бригада (70) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+25
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16.09.2024 12:42
+14
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16.09.2024 12:32
+10
Кацапу голова потрібна лише щоб жерти і сприймати оточення. Мозок кацапа -орган рудимент.
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16.09.2024 12:31
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16.09.2024 12:31 Ответить
Кацапу голова потрібна лише щоб жерти і сприймати оточення. Мозок кацапа -орган рудимент.
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16.09.2024 12:31 Ответить
"Оце так Київ за 3 дні", - подумала голова.
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16.09.2024 12:32 Ответить
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16.09.2024 12:32 Ответить
т1000
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16.09.2024 12:33 Ответить
Майже.
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16.09.2024 12:35 Ответить
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16.09.2024 12:42 Ответить
ах как чясто смоладу, мы тиряем голаву, и ни очень-то спишым, мы ее найти.....
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16.09.2024 12:34 Ответить
А яка різниця?
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16.09.2024 12:37 Ответить
такі вони квартири на печерських пагорбах… прям башні від них рве…
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16.09.2024 12:39 Ответить
Ну,буває
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16.09.2024 12:42 Ответить
Та вони там по життю безголові. А зверху лише відросток яким жруть та матюкаються.
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16.09.2024 12:46 Ответить
втратив голову
від любові до Хвуйла
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16.09.2024 12:47 Ответить
хіба шось змінилося?
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16.09.2024 12:49 Ответить
Розочка расцвєла...
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16.09.2024 12:50 Ответить
Втратив непотрібну частину тіла та й по всьому
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16.09.2024 12:56 Ответить
I дiйсно, кацапа втратив голову- бавовнятко звело його з ума.
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16.09.2024 13:20 Ответить
може й не вижити, бо нiчим їсти🧐
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16.09.2024 13:44 Ответить
Якось ювелірно-хірургічно знесло. Видно дрон з скальпелем, а у орка розмягчений пропагандою череп.
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16.09.2024 13:46 Ответить
Була б у того кацапа голова ,
то не пішов би він в нашу краіну вбивати украінців 🤬
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16.09.2024 13:52 Ответить
"Як побачити "мір ізнутрі".
(збірник оповідань)
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16.09.2024 13:53 Ответить
Я чёрный дембель, твою мать...
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16.09.2024 13:57 Ответить
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16.09.2024 14:06 Ответить
Навіщо кацапам голова - все одно нею не користуються.
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16.09.2024 15:07 Ответить
Ніт, ну як то - не користуються? Ще й як користуються! Жеруть у ту голову та й матюкаються нею. От і всі варіанти застосування тої частини орканізму.
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16.09.2024 21:02 Ответить
Та ні, по призначенню не використовують, тому не потрібна
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17.09.2024 12:17 Ответить
В будь-якому разі - для орка голова не є життєво необхідним органом.
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17.09.2024 21:38 Ответить
 
 