Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировал оккупанта вблизи села Макеевка на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин совершил два сброса. Взрыв после второй атаки оторвал россиянину голову.

Внимание! не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин тщетно бегает по лесополосе, пытаясь избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО