Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував окупанта поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн здійснив два скиди. Вибух після другої атаки відірвав росіянину голову.

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