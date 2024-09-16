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Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував окупанта поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн здійснив два скиди. Вибух після другої атаки відірвав росіянину голову.

Увага! не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин марно бігає лісосмугою, намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4762) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+25
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16.09.2024 12:42
+14
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16.09.2024 12:32
+10
Кацапу голова потрібна лише щоб жерти і сприймати оточення. Мозок кацапа -орган рудимент.
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16.09.2024 12:31
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16.09.2024 12:31 Відповісти
Кацапу голова потрібна лише щоб жерти і сприймати оточення. Мозок кацапа -орган рудимент.
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16.09.2024 12:31 Відповісти
"Оце так Київ за 3 дні", - подумала голова.
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16.09.2024 12:32 Відповісти
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16.09.2024 12:32 Відповісти
т1000
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16.09.2024 12:33 Відповісти
Майже.
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16.09.2024 12:35 Відповісти
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16.09.2024 12:42 Відповісти
ах как чясто смоладу, мы тиряем голаву, и ни очень-то спишым, мы ее найти.....
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16.09.2024 12:34 Відповісти
А яка різниця?
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16.09.2024 12:37 Відповісти
такі вони квартири на печерських пагорбах… прям башні від них рве…
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16.09.2024 12:39 Відповісти
Ну,буває
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16.09.2024 12:42 Відповісти
Та вони там по життю безголові. А зверху лише відросток яким жруть та матюкаються.
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16.09.2024 12:46 Відповісти
втратив голову
від любові до Хвуйла
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16.09.2024 12:47 Відповісти
хіба шось змінилося?
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16.09.2024 12:49 Відповісти
Розочка расцвєла...
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16.09.2024 12:50 Відповісти
Втратив непотрібну частину тіла та й по всьому
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16.09.2024 12:56 Відповісти
I дiйсно, кацапа втратив голову- бавовнятко звело його з ума.
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16.09.2024 13:20 Відповісти
може й не вижити, бо нiчим їсти🧐
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16.09.2024 13:44 Відповісти
Якось ювелірно-хірургічно знесло. Видно дрон з скальпелем, а у орка розмягчений пропагандою череп.
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16.09.2024 13:46 Відповісти
Була б у того кацапа голова ,
то не пішов би він в нашу краіну вбивати украінців 🤬
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16.09.2024 13:52 Відповісти
"Як побачити "мір ізнутрі".
(збірник оповідань)
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16.09.2024 13:53 Відповісти
Я чёрный дембель, твою мать...
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16.09.2024 13:57 Відповісти
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16.09.2024 14:06 Відповісти
Навіщо кацапам голова - все одно нею не користуються.
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16.09.2024 15:07 Відповісти
Ніт, ну як то - не користуються? Ще й як користуються! Жеруть у ту голову та й матюкаються нею. От і всі варіанти застосування тої частини орканізму.
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16.09.2024 21:02 Відповісти
Та ні, по призначенню не використовують, тому не потрібна
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17.09.2024 12:17 Відповісти
В будь-якому разі - для орка голова не є життєво необхідним органом.
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17.09.2024 21:38 Відповісти
 
 