Росіянин марно бігає лісосмугою, намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького уночі заганяв до смерті окупанта, який ховався у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нічних перегонів дрона і окупанта опублікований у соцмережах.
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+10 Василь Довганенко #589385
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+5 Urs
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+4 ОсвальдКоблпот #588757
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лесопосадка ему стекловатой - никто не заметил потери мальца