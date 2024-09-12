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Росіянин марно бігає лісосмугою, намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького уночі заганяв до смерті окупанта, який ховався у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нічних перегонів дрона і окупанта опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант волає від болю після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) дрони (4739) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Топ коментарі
+10
Подох кацап вспотєвшім.
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12.09.2024 10:04
+5
давно відомо, що оператори ботани в окулярах - найжорстокіші ізвєрги. Впевнений, що після цього він спокійно ліг спати.
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12.09.2024 10:59
+4
Нормальна тактика заїбати а потім бешкоштовний квиток на концерт.
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12.09.2024 10:07
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Подох кацап вспотєвшім.
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12.09.2024 10:04 Відповісти
снава мальшік в спотевшіх трусіках под каток "карателей" попал
лесопосадка ему стекловатой - никто не заметил потери мальца
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12.09.2024 12:05 Відповісти
цей поц не дав дрону жодного шанса його у полон взяти...
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12.09.2024 10:05 Відповісти
Хаи бігає - поки теплии можна знімати шкуру
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12.09.2024 10:07 Відповісти
Нормальна тактика заїбати а потім бешкоштовний квиток на концерт.
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12.09.2024 10:07 Відповісти
давно відомо, що оператори ботани в окулярах - найжорстокіші ізвєрги. Впевнений, що після цього він спокійно ліг спати.
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12.09.2024 10:59 Відповісти
снодійне "прийняв" - і спати....
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12.09.2024 12:16 Відповісти
Хто не сховався я не винен .
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12.09.2024 10:11 Відповісти
Вибирав ідеальне місце, щоб подохнути.
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12.09.2024 11:04 Відповісти
Ідеально було б, щоб орк здох п'яним в вигрібній ямі в своєму мухосранську.
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12.09.2024 11:47 Відповісти
.....ждьот SєвастопоL, ждьот КамчЯтка , ждьот КrанштадтЪ ......
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12.09.2024 13:10 Відповісти
Будеш бігати від дрона - помреш втомленим
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13.09.2024 20:33 Відповісти
 
 