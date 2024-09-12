Росіянин марно бігає лісосмугою, намагаючись уникнути удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького уночі заганяв до смерті окупанта, який ховався у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нічних перегонів дрона і окупанта опублікований у соцмережах.

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