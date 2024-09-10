Поранений окупант волає від болю після атаки українського дрона. ВIДЕО
Український дрон заскочив окупантів серед дороги та поранив одного із них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки БПЛА опублікований у соцмережах. Удар безпілотника зафільмував один із окупантів. На записі видно ворожий вантажний та легковий автомобіль, які стоять на дорозі. За мить один із окупантів помічає безпілотник і починає стріляти із автомата. Утім постріли були не влучні і дрон-камікадзе падає та вибухає, поранивщи одного із росіян.
Топ коментарі
+41 Wild MadDog
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ти ж так рвався вбивати нацистів, контракт підписав, до чужої країни приперся
здохни пі@ар!
какая-то оголтелая русофобия - прям как ми любим 👏
слези, слези радости на глаза накатіваються
Максимальний репост! ГОЙДА, браті і сєстрі, ГОЙДА!
Хотів те ж саме написати!
А-а-а-а...
Адесситка - вот она какая
Адесситка - пылкая, живая!
Адесситка пляшет и поёт...
усе на брехні та злодійстві на @уйлостані
до прикладу: фото воїнів ЗСУ у березні 22-го під Ірпенем
а це фотореклама курської рашистської окупаційної влади щодо служби за контрактом на @уйлостані
размінулісь рускіє солдатіки з курскімі деткамі
На https://www.youtube.com/@%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/videos цьому каналі в ютубі багааато прикладів що до музики й їхніх популярних пісень!
ААААААА, как я люблю сцаряааааааа!
пряму кишку выпорожнив, тю, вiдклав личину.
а жаль ,
адже наших полонених русня вбиває😡
Більше Вам скажу. З деяких пір почали з цвинтаря акантів - деактиву - повертатися кацапи. І це - не поодинокі випадки.