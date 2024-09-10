Поранений окупант волає від болю після атаки українського дрона. ВIДЕО

Український дрон заскочив окупантів серед дороги та поранив одного із них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки БПЛА опублікований у соцмережах. Удар безпілотника зафільмував один із окупантів. На записі видно ворожий вантажний та легковий автомобіль, які стоять на дорозі. За мить один із окупантів помічає безпілотник і починає стріляти із автомата. Утім постріли були не влучні і дрон-камікадзе падає та вибухає, поранивщи одного із росіян.

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