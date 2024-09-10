Раненый оккупант вопит от боли после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Украинский дрон застал оккупантов среди дороги и ранил одного из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки БПЛА опубликована в соцсетях. Удар беспилотника снял один из оккупантов. На записи видно вражеский грузовой и легковой автомобиль, которые стоят на дороге. Через мгновение один из оккупантов замечает беспилотник и начинает стрелять из автомата. Впрочем выстрелы были не меткие и дрон-камикадзе падает и взрывается, ранив одного из россиян.

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