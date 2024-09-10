Раненый оккупант вопит от боли после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Украинский дрон застал оккупантов среди дороги и ранил одного из них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки БПЛА опубликована в соцсетях. Удар беспилотника снял один из оккупантов. На записи видно вражеский грузовой и легковой автомобиль, которые стоят на дороге. Через мгновение один из оккупантов замечает беспилотник и начинает стрелять из автомата. Впрочем выстрелы были не меткие и дрон-камикадзе падает и взрывается, ранив одного из россиян.
Топ комментарии
+41 Wild MadDog
показать весь комментарий10.09.2024 12:52
+23 Hulio
показать весь комментарий10.09.2024 12:51
+18 Wild MadDog
показать весь комментарий10.09.2024 13:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ти ж так рвався вбивати нацистів, контракт підписав, до чужої країни приперся
здохни пі@ар!
какая-то оголтелая русофобия - прям как ми любим 👏
слези, слези радости на глаза накатіваються
Максимальний репост! ГОЙДА, браті і сєстрі, ГОЙДА!
Хотів те ж саме написати!
А-а-а-а...
Адесситка - вот она какая
Адесситка - пылкая, живая!
Адесситка пляшет и поёт...
усе на брехні та злодійстві на @уйлостані
до прикладу: фото воїнів ЗСУ у березні 22-го під Ірпенем
а це фотореклама курської рашистської окупаційної влади щодо служби за контрактом на @уйлостані
размінулісь рускіє солдатіки з курскімі деткамі
На https://www.youtube.com/@%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/videos цьому каналі в ютубі багааато прикладів що до музики й їхніх популярних пісень!
ААААААА, как я люблю сцаряааааааа!
пряму кишку выпорожнив, тю, вiдклав личину.
а жаль ,
адже наших полонених русня вбиває😡
Більше Вам скажу. З деяких пір почали з цвинтаря акантів - деактиву - повертатися кацапи. І це - не поодинокі випадки.