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18 384 56

Раненый оккупант вопит от боли после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Украинский дрон застал оккупантов среди дороги и ранил одного из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки БПЛА опубликована в соцсетях. Удар беспилотника снял один из оккупантов. На записи видно вражеский грузовой и легковой автомобиль, которые стоят на дороге. Через мгновение один из оккупантов замечает беспилотник и начинает стрелять из автомата. Впрочем выстрелы были не меткие и дрон-камикадзе падает и взрывается, ранив одного из россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 225-го ОШБ взяли в плен оккупанта на Курском направлении: "Мой взвод весь положили, никого не осталось". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980)


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Топ комментарии
+41
чого верещишь пі@ар?!
ти ж так рвався вбивати нацистів, контракт підписав, до чужої країни приперся
здохни пі@ар!
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10.09.2024 12:52
+23
У чувака оргазм чи шо ?
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10.09.2024 12:51
+18
рашистські херої, млять
усе на брехні та злодійстві на @уйлостані
до прикладу: фото воїнів ЗСУ у березні 22-го під Ірпенем



а це фотореклама курської рашистської окупаційної влади щодо служби за контрактом на @уйлостані

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10.09.2024 13:02
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Правила форума Совет форумчан
У чувака оргазм чи шо ?
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10.09.2024 12:51 Ответить
кровавим димом каркає по ходу - сарказм легкіх 🤣
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10.09.2024 13:00 Ответить
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10.09.2024 13:13 Ответить
"...мі попадьом в рай !"
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10.09.2024 14:14 Ответить
Та ні! ВІн просто кричить від радості! Тому що знайшов собі ділянку землі з "хахлами-батраками", які будують працювать на "Вяликую Рассею" і забезпечувать його "гарячими хахлушками" і "гарячим барщом"!
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10.09.2024 13:10 Ответить
чого верещишь пі@ар?!
ти ж так рвався вбивати нацистів, контракт підписав, до чужої країни приперся
здохни пі@ар!
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10.09.2024 12:52 Ответить
снова мальчика в трусиках задамбили
какая-то оголтелая русофобия - прям как ми любим 👏
слези, слези радости на глаза накатіваються
Максимальний репост! ГОЙДА, браті і сєстрі, ГОЙДА!
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10.09.2024 13:04 Ответить
+100000500000!!!

Хотів те ж саме написати!
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10.09.2024 13:21 Ответить
Якось не скрепно волає, треба за родіну, за сталі, ой ні. за *****.
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10.09.2024 12:52 Ответить
Посадять за дискредитацію, якщо не здохне
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10.09.2024 13:00 Ответить
Ну шо, *****, заробив грошей?
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10.09.2024 12:53 Ответить
Сподіваюся, гнида подохла в дорозі
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10.09.2024 12:53 Ответить
То кацап никак не мог вспомнить начало песни!
А-а-а-а...
Адесситка - вот она какая
Адесситка - пылкая, живая!
Адесситка пляшет и поёт...
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10.09.2024 12:54 Ответить
Нє - радіє
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10.09.2024 12:57 Ответить
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10.09.2024 13:01 Ответить
шо по яйцам ?!
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10.09.2024 13:02 Ответить
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10.09.2024 13:40 Ответить
А ти, підар, думав що прогулянка? Ні! Це сафарі на тебе і тобі подібних уродів.
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10.09.2024 13:02 Ответить
дадут димедрол и снова на передок
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10.09.2024 15:54 Ответить
рашистські херої, млять
усе на брехні та злодійстві на @уйлостані
до прикладу: фото воїнів ЗСУ у березні 22-го під Ірпенем



а це фотореклама курської рашистської окупаційної влади щодо служби за контрактом на @уйлостані

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10.09.2024 13:02 Ответить
Тому що у кацапні немає фото солдата що рятує дитину з Курщини.
размінулісь рускіє солдатіки з курскімі деткамі
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10.09.2024 13:09 Ответить
чого ж немає? усе є

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10.09.2024 13:16 Ответить
prjam maļčiki v trusikah....
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10.09.2024 13:24 Ответить
У расеї нема нічого свого -- все спізджене!
На https://www.youtube.com/@%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/videos цьому каналі в ютубі багааато прикладів що до музики й їхніх популярних пісень!
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10.09.2024 16:16 Ответить
Какие-то глупые кацапы, нужно было его бросать, щас же еще дрон прилетит.
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10.09.2024 13:03 Ответить
ААААААА, как я люблю расііііііюууууу!
ААААААА, как я люблю сцаряааааааа!
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10.09.2024 13:03 Ответить
Жалко, что не было второго дрона - добить *******.
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10.09.2024 13:03 Ответить
Поди под такие вопли пряму кишку выпорожнив, тю , вiдклав личину.
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10.09.2024 13:05 Ответить
А для мене наче пісеньку співае. Мабуть хоче виступити на концерті кобздона.
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10.09.2024 13:05 Ответить
Ну, наконец, видео со звуком появилось.
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10.09.2024 13:08 Ответить
Верещить як свиня, бажаю, щоб усі кацапські виродки так верещали щоденно тисячами!
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10.09.2024 13:15 Ответить
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10.09.2024 14:15 Ответить
Ну что может быть прекраснее чем вопящий рузге
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10.09.2024 13:15 Ответить
орку боляче, але карлік йому не повірить
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10.09.2024 13:17 Ответить
Соліст больших і малих театрів ім.кобздона
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10.09.2024 13:20 Ответить
Це коли було? Минулого року восени?
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10.09.2024 13:31 Ответить
Кацап распевается перед выступлением в хоре Кобзона 👌
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10.09.2024 13:50 Ответить
Та не рюкзак потрібно було знімати а штанці щоб трусики поміняти ....наступному згодяться ...
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10.09.2024 13:57 Ответить
Истреблять пидаров!!!!
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10.09.2024 14:02 Ответить
- "УНІТА-А-А-А-АЗ!!! А! А! А!"
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10.09.2024 14:25 Ответить
а... а... а чо он дальше не поёт? А я по шпалам, а я по шпалам...
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10.09.2024 14:38 Ответить
рюзкая ворона пробуєт взлітєть? кар кар кар
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10.09.2024 14:47 Ответить
В переводе на нормальный язык это означает:"Заключайте контракт с МО РФ!!!"
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10.09.2024 15:12 Ответить
народ , Я КОНЧИЛ от его рева !!!))) какая красотаааа !!!! а вы думали это САФАРИ , ГРУЗИЯ ,ИЧКЕРИЯ !!!! гасить вас будем со всех рук и ног !!!!((((
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10.09.2024 15:14 Ответить
Кацап кричить , як скажена варюка від радості , що залишився живим ,
а жаль ,
адже наших полонених русня вбиває😡
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10.09.2024 15:30 Ответить
Аааа и Бээээ сидели на трубеееее!!!
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10.09.2024 15:51 Ответить
Схоже наші воїни відео взяли вже з камери трупа кацапа.
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10.09.2024 16:01 Ответить
Сподіваюсь здохло, розцяцьковане рємбо.
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10.09.2024 16:07 Ответить
Якось не скрепно,не по богатирскі....Русскій вітязь в таких випадках повинен не верещати,як недорізане порося,якесь А-а-а-а-а-а! А в всю свою богатирскую глотку крічать: Ми русскіє,какой восторг! Кто нас абідіт-3 дня нє праживьот! Путін властєлін міра,хачю рєбьонка ат нєво! Кабаєва краше всєх,хачу єйо жутко! Десь так....
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10.09.2024 16:46 Ответить
До речі,щось тут не чути кацапорилих общєчєлавєков...Адміни Цензори вичистили це стерао,чи в них перезмінка?
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10.09.2024 16:48 Ответить
Перезмінка.
Більше Вам скажу. З деяких пір почали з цвинтаря акантів - деактиву - повертатися кацапи. І це - не поодинокі випадки.
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11.09.2024 23:32 Ответить
Невже, про патрушева чи матвієнчиху, вспомнив рашист в останню мить??
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10.09.2024 17:30 Ответить
аааааааааааа-б-в-г-дейка по новому ))
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10.09.2024 17:32 Ответить
ну пристрелили бы братка? гуманисты?..ааа???)))
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10.09.2024 18:23 Ответить
Нехай мучиться, падлюка. Йому ще кілька років під себе сцяти і прокидатись вночі від власних зойків...
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10.09.2024 19:01 Ответить
 
 