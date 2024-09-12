Россиянин тщетно бегает по лесополосе, пытаясь избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ночью загонял до смерти оккупанта, который прятался в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ночной гонки дрона и оккупанта опубликована в соцсетях.

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