Россиянин тщетно бегает по лесополосе, пытаясь избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ночью загонял до смерти оккупанта, который прятался в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ночной гонки дрона и оккупанта опубликована в соцсетях.
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лесопосадка ему стекловатой - никто не заметил потери мальца