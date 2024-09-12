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Россиянин тщетно бегает по лесополосе, пытаясь избежать удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ночью загонял до смерти оккупанта, который прятался в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ночной гонки дрона и оккупанта опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+10
Подох кацап вспотєвшім.
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12.09.2024 10:04
+5
давно відомо, що оператори ботани в окулярах - найжорстокіші ізвєрги. Впевнений, що після цього він спокійно ліг спати.
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12.09.2024 10:59
+4
Нормальна тактика заїбати а потім бешкоштовний квиток на концерт.
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12.09.2024 10:07
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Подох кацап вспотєвшім.
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12.09.2024 10:04 Ответить
снава мальшік в спотевшіх трусіках под каток "карателей" попал
лесопосадка ему стекловатой - никто не заметил потери мальца
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12.09.2024 12:05 Ответить
цей поц не дав дрону жодного шанса його у полон взяти...
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12.09.2024 10:05 Ответить
Хаи бігає - поки теплии можна знімати шкуру
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12.09.2024 10:07 Ответить
Нормальна тактика заїбати а потім бешкоштовний квиток на концерт.
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12.09.2024 10:07 Ответить
давно відомо, що оператори ботани в окулярах - найжорстокіші ізвєрги. Впевнений, що після цього він спокійно ліг спати.
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12.09.2024 10:59 Ответить
снодійне "прийняв" - і спати....
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12.09.2024 12:16 Ответить
Хто не сховався я не винен .
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12.09.2024 10:11 Ответить
Вибирав ідеальне місце, щоб подохнути.
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12.09.2024 11:04 Ответить
Ідеально було б, щоб орк здох п'яним в вигрібній ямі в своєму мухосранську.
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12.09.2024 11:47 Ответить
.....ждьот SєвастопоL, ждьот КамчЯтка , ждьот КrанштадтЪ ......
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12.09.2024 13:10 Ответить
Будеш бігати від дрона - помреш втомленим
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13.09.2024 20:33 Ответить
 
 