Украинские защитники нанесли авиаудар по российскому полевому штабу. ВИДЕО
Разведчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили российский полевой штаб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли авиаудар по штабу окупантов. Фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.
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Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий16.09.2024 21:25 Ответить Мне нравится 4
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