Украинские защитники нанесли авиаудар по российскому полевому штабу. ВИДЕО

Разведчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили российский полевой штаб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли авиаудар по штабу окупантов. Фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

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