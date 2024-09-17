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Война в Украине дорого обошлась России, особенно в плане военного персонала, - британская разведка

Скільки РФ витрачає на виплати для окупантів

По оценкам министерства обороны Великобритании, выплаты российским военным составляли около 8% федеральных расходов за год эти по июнь 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании на странице X (Twitter).

"С начала войны Россия понесла более 610 тысяч потерь (убитыми и ранеными)", - отмечают в военном ведомстве.

По данным разведки, в этом году темпы набора снизились. В конце 2023 года официальные лица РФ заявляли, что ежедневно военное ведомство набирает около 600 человек в день. Однако публично опубликованные цифры этого года говорят о том, что этот показатель составляет около 1000 человек в день. Эти цифры, вероятно, в определенной степени завышены.

"Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России постоянного пополнения сил на передовой постоянным потоком новых рекрутов", - отмечают в ведомстве.

Это привело к тому, что в августе 2024 года минобороны РФ увеличило бонусы за подписание контракта на службу, что становится все более дорогой стратегией набора в армию.

"По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8% федеральных расходов за год до июня 2024 года. Однако увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту количества призывников на оставшуюся часть года", - считают в британской разведке.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.

Также читайте: Приблизительно миллион человек убитыми и ранеными потеряли на войне Украина и Россия, - WSJ

Автор: 

армия РФ (19224) Великобритания (4956) внешняя разведка (375)


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Лізуть і співають - ми за ціною не постоім
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17.09.2024 13:34 Ответить
Слава боу, в нас усе не так!
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17.09.2024 13:48 Ответить
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом....за 2ляма пойдешь?
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17.09.2024 20:28 Ответить
 
 