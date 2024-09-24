Ворог будує фортифікації у районі Стариці на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Неподалік Вовчанська, у районі села Стариця, російські загарбники проводять активні роботи з будівництва фортифікацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Ситуація на Харківщині
"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною", - зазначили в ОТУ "Харків".
У районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.
У районі Стариці здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.
У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував ТОС-1А по місту.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу становлять 85 істот, з них безповоротні - 15, санітарні - 70", - зазначили в ОТУ "Харків".
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- бойову броньовану машину;
- 5 одиниць спеціальної техніки;
- 13 артилерійських систем;
- 4 автомобілі;
- 51 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 59 укриття для особового складу;
- стартовий майданчик запуску БпЛА;
- 2 місця зберігання боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
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суровікина на півдні. І грошей на це не шкодують ,бо в них тих грошей як у дурня махорки.