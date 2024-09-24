Ворог будує фортифікації у районі Стариці на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Неподалік Вовчанська, у районі села Стариця, російські загарбники проводять активні роботи з будівництва фортифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Ситуація на Харківщині

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною", - зазначили в ОТУ "Харків".

У районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.

У районі Стариці здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував ТОС-1А по місту.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 85 істот, з них безповоротні - 15, санітарні - 70", - зазначили в ОТУ "Харків".

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

бойову броньовану машину;

5 одиниць спеціальної техніки;

13 артилерійських систем;

4 автомобілі;

51 БпЛА.

Крім того, знищено:

59 укриття для особового складу;

стартовий майданчик запуску БпЛА;

2 місця зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення. Сили оборони відбивали атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб