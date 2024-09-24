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Ворог будує фортифікації у районі Стариці на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Ворог будує фортифікації неподалік Вовчанськаріплення

Неподалік Вовчанська, у районі села Стариця, російські загарбники проводять активні роботи з будівництва фортифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Ситуація на Харківщині 

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною", - зазначили в ОТУ "Харків".

У районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.

У районі Стариці здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував ТОС-1А по місту.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 5 КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 85 істот, з них безповоротні - 15, санітарні - 70", - зазначили в ОТУ "Харків".

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • танк;
  • бойову броньовану машину;
  • 5 одиниць спеціальної техніки;
  • 13 артилерійських систем;
  • 4 автомобілі;
  • 51 БпЛА.

Крім того, знищено:

  • 59 укриття для особового складу;
  • стартовий майданчик запуску БпЛА;
  • 2 місця зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення. Сили оборони відбивали атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3857)


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Топ коментарі
+36
А як ворог це робить, коли там лінія фронту? Нам же Найвєлічайший говорив, що цього нашим не можна було робити, бо по них стріляли. А пор ворогу не стріляють? Як їх звідти будуть вибивали? Можливо спецназ від "кварталу"?
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24.09.2024 11:10
+18
Бляха-муха Вони ж не по правилам воюють! Укріплення наказано будувати! А де місячні розповіді про таємний план перемоги, який ми нікому не розкажемо, а розкажемо тіко Трампу???
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24.09.2024 11:13
+16
Ворог будує фортифікації, а ОПа асфальт кладе... І чого ж то ворог просувається? То там, то там...
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24.09.2024 11:23
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А як ворог це робить, коли там лінія фронту? Нам же Найвєлічайший говорив, що цього нашим не можна було робити, бо по них стріляли. А пор ворогу не стріляють? Як їх звідти будуть вибивали? Можливо спецназ від "кварталу"?
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24.09.2024 11:10 Відповісти
Вірно підмічено
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24.09.2024 11:17 Відповісти
Бляха-муха Вони ж не по правилам воюють! Укріплення наказано будувати! А де місячні розповіді про таємний план перемоги, який ми нікому не розкажемо, а розкажемо тіко Трампу???
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24.09.2024 11:13 Відповісти
О, а як же шашлики?
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24.09.2024 11:14 Відповісти
Так ще не травень, а рік зе! не уточнював..
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24.09.2024 11:35 Відповісти
Рішили застовбити украінську землю
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24.09.2024 11:19 Відповісти
Ворог будує фортифікації, а ОПа асфальт кладе... І чого ж то ворог просувається? То там, то там...
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24.09.2024 11:23 Відповісти
Готуються до "заморозки" війни.
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24.09.2024 11:26 Відповісти
ніфіга.Під..ри будують завжди.Навіть якщо зупинятися не збираються.
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24.09.2024 12:42 Відповісти
ворог постійно готує фортифікації, а коли ми цим , нарешті, будемо займатися?
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24.09.2024 11:40 Відповісти
І треба віддати їм належне вони будують швидко і якісно. Я бачив як вони швидко будували лінію
суровікина на півдні. І грошей на це не шкодують ,бо в них тих грошей як у дурня махорки.
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24.09.2024 12:17 Відповісти
А дороги строить они не будут?
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24.09.2024 11:46 Відповісти
Дурачье, лучше бы плиткой все выложили и цветами засадили. Было бы красиво.
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24.09.2024 12:06 Відповісти
А що,так можна було?От прям оборонні споруди поблизу нуля?ВАУ!Та під...ри правил війни не знають!
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24.09.2024 12:41 Відповісти
Ссикуни! Москалі їх постійно будують! А от нам незламним фортифікації не потрібні! Бійтеся!
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24.09.2024 12:46 Відповісти
 
 