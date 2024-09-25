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Доба на Харківщині: удари РФ по Харкову та Куп’янську, є жертви і поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Внаслідок вчорашнього удару РФ по Харкову 36 людей постраждали, троє - загинули. Госпіталізовано 17, з них 4 - важкі. Іншим допомога надана амбулаторно. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілів Харкова 

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу цивільного підприємства у Харкові зруйновано цех розливу води.

У Київському районі Харкова внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, вибито 288 вікон.

За даними ОВА, у Салтівському районі внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 3 заклади освіти.

Нічні обстріли Харківщини 

25 вересня о 05:58 під удар потрапило с. Васищево (Харківський р-н, Безлюдівська ТГ). Зафіксовано влучання КАБ по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

Також 25 вересня о 02:03 у с. Білаші (Харківський р-н, Дергачівська ТГ) внаслідок обстрілу горів трактор та сміття. Знищено ангар.

Також читайте: Росіяни вдарили ФАБом по пекарні в Харкові: загинула 1 людина, 8 постраждали. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини за минулу добу:

  • 16:51 Ізюмський р-н. Борівська ТГ, с. Богуславка. Зруйновано житловий будинок внаслідок обстрілу.
  • 16:36 Ізюмський район, Барвінківська громада, с. Велика Комишуваха. На відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій.
  • 16:10 Куп’янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років.
  • 14:38 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв та будівля.
  • 14:35 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік.
  • 13:58 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 15000 м.кв.
  • 10:00 Чугуївський р-н, с. Варварівка. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка.

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наслідки обстрілу Куп'янська
наслідки обстрілу Куп'янська
наслідки обстрілу Куп'янська
наслідки обстрілу Куп'янська
наслідки обстрілу Куп'янська
На фото: наслідки обстрілу Куп'янська

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено. Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.

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обстріл (28613) Харків (5623) Харківщина (6054)


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