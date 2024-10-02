Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома

В ночь на 2 октября 2024 года в Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского удара

По его словам, в результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома.

К счастью, жертв нет.

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Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Ранее Терехов информировал, что в течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза.

Напомним, Терехов также сообщал, что российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.