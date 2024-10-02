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Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома

Наслідки обстрілу Харкова

В ночь на 2 октября 2024 года в Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского удара

По его словам, в результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома.

К счастью, жертв нет.

Также смотрите: Оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и Купянщине: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Ранее Терехов информировал, что в течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза.

Напомним, Терехов также сообщал, что российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.

Автор: 

обстрел (27405) Харьков (7521) КАБ (369)


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І протuдії Кабам немає, немає чим їх ловити.
І Запоріжжя так само зараз Кабамі обстрілюють, але Харкову дістається найбільше.(((
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02.10.2024 06:27 Ответить
Є. Комплексне рішення.
ATACMSи по наросії, в достатній кількості. Для вибивання ППО.
І в додаток F-16 з ракетами AIM-120D, і КАБів не буде.
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02.10.2024 07:19 Ответить
Це було б дуже добре.
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02.10.2024 20:27 Ответить
 
 