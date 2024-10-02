Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома
В ночь на 2 октября 2024 года в Харькове прогремел взрыв. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеского удара
По его словам, в результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома.
К счастью, жертв нет.
Профильные службы продолжают обследование места происшествия.
Ранее Терехов информировал, что в течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза.
Напомним, Терехов также сообщал, что российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Запоріжжя так само зараз Кабамі обстрілюють, але Харкову дістається найбільше.(((
ATACMSи по наросії, в достатній кількості. Для вибивання ППО.
І в додаток F-16 з ракетами AIM-120D, і КАБів не буде.