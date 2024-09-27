Оккупанты нанесли авиаудары по Харькову и Купянщине: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

27 сентября, после обеда, российские оккупационные войска ФАБами обстреляли 2 села Купянского района на Харьковщине. Также нанесен удар по Харькову. Два человека пострадали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

27 сентября около 16:00 враг нанес авиаудары по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждена жилая инфраструктура. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина.

В 16:30 оккупанты ударили из тактической авиации по с. Новоосиново Купянского района. Зафиксировано попадание в жилые дома, вспыхнули пожары. К счастью, без пострадавших. Предварительно, атаки по Купянщине были нанесены ФАБ-250 с УМПК.

Около 17:00 российские военные в очередной раз нанесли авиаудар по Харькову. Авиабомба попала в открытую местность в Киевском районе. Повреждены заборы и окна по меньшей мере 10 жилых домов. Взрывную травму получил 73-летний мужчина. По уточненным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30СН.

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