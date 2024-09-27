Бойцы 92-й ОШБр уничтожили 40 вражеских бронемашин во время нашествия оккупантов вблизи Песчаного на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Ахилес" из 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили механизированное нашествие оккупантов на купянском направлении и уничтожили или вывели из строя 40 вражеских бронемашин из 50.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"26.09.2024, противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+25 Garinich
показать весь комментарий27.09.2024 12:37
+19 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий27.09.2024 12:40
+19 Gary Grant
показать весь комментарий27.09.2024 12:56
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а не на українській землі 🧌😡