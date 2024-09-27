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Новости Война
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Бойцы 92-й ОШБр уничтожили 40 вражеских бронемашин во время нашествия оккупантов вблизи Песчаного на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ахилес" из 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили механизированное нашествие оккупантов на купянском направлении и уничтожили или вывели из строя 40 вражеских бронемашин из 50.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"26.09.2024, противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант исчезает в огне, выстрелив в упор в дрон-камикадзе, который лежит на земле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) Харьковщина (5577) уничтожение (7010) боевые действия (4120) 92 отдельная штурмовая бригада (252) дроны (3974)


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Топ комментарии
+25
Оце бляха "весільні" дрони *бошать.
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27.09.2024 12:37
+19
Гарна робота. Слава Україні!!!
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27.09.2024 12:40
+19
Рєзніков аж яйцем за 17 гривень вдавився.
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27.09.2024 12:56
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Оце бляха "весільні" дрони *бошать.
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27.09.2024 12:37 Ответить
Рєзніков аж яйцем за 17 гривень вдавився.
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27.09.2024 12:56 Ответить
Гарна робота. Слава Україні!!!
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27.09.2024 12:40 Ответить
Не забувайте, Порох про таке відео подбав !!!
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27.09.2024 13:41 Ответить
🙏
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27.09.2024 15:05 Ответить
АХІЛЕСу велика подяка . Слава козакам!
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27.09.2024 18:07 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.09.2024 18:12 Ответить
И молодая не узнает какой танкиста біл конєц.
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27.09.2024 18:52 Ответить
Там должно быть мин как гороха насыпано. А если россияне разминируют, тут же насыпать новых.
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27.09.2024 23:30 Ответить
Кацапи кляті , ваше місце в пеклі ,
а не на українській землі 🧌😡
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27.09.2024 23:37 Ответить
Дякуємо всім Захисникам і Захисницям України!! Дякуємо за захист! Героям Слава! Смерть р@шистським окупантам!!
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28.09.2024 14:52 Ответить
Красиво.
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28.09.2024 22:44 Ответить
 
 