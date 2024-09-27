Бойцы 92-й ОШБр уничтожили 40 вражеских бронемашин во время нашествия оккупантов вблизи Песчаного на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ахилес" из 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили механизированное нашествие оккупантов на купянском направлении и уничтожили или вывели из строя 40 вражеских бронемашин из 50.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"26.09.2024, противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", - отмечается в комментарии к видео.

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