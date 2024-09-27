Бійці 92-ї ОШБр знищили 40 ворожих бронемашин під час навали окупантів поблизу Піщаного на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Ахілес" із 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка відбили механізовану навалу окупантів на куп'янському напрямку та знищили чи вивели із ладу 40 ворожих бронемашин із 50.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"26.09.2024, противник здійснив спробу механізовану штурму на Купʼянському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Garinich
показати весь коментар27.09.2024 12:37
+19 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар27.09.2024 12:40
+19 Gary Grant
показати весь коментар27.09.2024 12:56
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а не на українській землі 🧌😡