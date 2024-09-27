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Новини Війна
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Бійці 92-ї ОШБр знищили 40 ворожих бронемашин під час навали окупантів поблизу Піщаного на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Ахілес" із 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка відбили механізовану навалу окупантів на куп'янському напрямку та знищили чи вивели із ладу 40 ворожих бронемашин із 50.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"26.09.2024, противник здійснив спробу механізовану штурму на Купʼянському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зникає у вогні, вистріливши упритул у дрон-камікадзе, який лежить на землі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Харківщина (6054) знищення (7334) бойові дії (3886) 92 окрема штурмова бригада (252) дрони (4762)


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Топ коментарі
+25
Оце бляха "весільні" дрони *бошать.
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27.09.2024 12:37
+19
Гарна робота. Слава Україні!!!
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27.09.2024 12:40
+19
Рєзніков аж яйцем за 17 гривень вдавився.
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27.09.2024 12:56
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Оце бляха "весільні" дрони *бошать.
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27.09.2024 12:37 Відповісти
Рєзніков аж яйцем за 17 гривень вдавився.
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27.09.2024 12:56 Відповісти
Гарна робота. Слава Україні!!!
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27.09.2024 12:40 Відповісти
Не забувайте, Порох про таке відео подбав !!!
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27.09.2024 13:41 Відповісти
🙏
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27.09.2024 15:05 Відповісти
АХІЛЕСу велика подяка . Слава козакам!
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27.09.2024 18:07 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.09.2024 18:12 Відповісти
И молодая не узнает какой танкиста біл конєц.
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27.09.2024 18:52 Відповісти
Там должно быть мин как гороха насыпано. А если россияне разминируют, тут же насыпать новых.
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27.09.2024 23:30 Відповісти
Кацапи кляті , ваше місце в пеклі ,
а не на українській землі 🧌😡
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27.09.2024 23:37 Відповісти
Дякуємо всім Захисникам і Захисницям України!! Дякуємо за захист! Героям Слава! Смерть р@шистським окупантам!!
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28.09.2024 14:52 Відповісти
Красиво.
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28.09.2024 22:44 Відповісти
 
 