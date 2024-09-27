Окупант зникає у вогні, вистріливши упритул у дрон-камікадзе, який лежить на землі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки оператора дрона-камікадзе із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша у результаті якої було ліквідовано окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку атака склалася для росіянина досить добре - йому вдалося уникнути прямого удару дрона. Окрім того, боєприпас дрона не здетонував. Далі окупант підходить до безпілотника, який лежить на землі, робить постріл і зникає у вогні.

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