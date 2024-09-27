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Новини Відео Війна
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Окупант зникає у вогні, вистріливши упритул у дрон-камікадзе, який лежить на землі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки оператора дрона-камікадзе із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша у результаті якої було ліквідовано окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку атака склалася для росіянина досить добре - йому вдалося уникнути прямого удару дрона. Окрім того, боєприпас дрона не здетонував. Далі окупант підходить до безпілотника, який лежить на землі, робить постріл і зникає у вогні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) дрони (4757) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+28
Премію Дарвіна однозначно .Кацапи еволюціонують в зворотному порядку ..з людини на мавпу
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27.09.2024 11:22
+15
Нічого дивного. Дивно було б якби кацап цього не зробив.
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27.09.2024 11:22
+12
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27.09.2024 11:33
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Премію Дарвіна однозначно .Кацапи еволюціонують в зворотному порядку ..з людини на мавпу
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27.09.2024 11:22 Відповісти
Премію Дарвіна дають тільки якщо поцієнт не встиг дати потомство. А ці роблять ********* як тільки "ягу" починають продавати в магазі. "Торопятся жить" (С)
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27.09.2024 11:24 Відповісти
Так молодчара ж воєнний з русні - влучив же
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27.09.2024 11:30 Відповісти
Не обижайте обезьян. А рашисты уже деградировали в новую формацию. Эту формацию массового отсутствия головного мозга при физических признаках его наличия еще десятилетиями будут изучать ведущие ученые всего мира.
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27.09.2024 11:39 Відповісти
Таких випадків вже настільки багато, що Пуйлу треба офіційно ввести Премію Дарвіна і орден Дарвіна, як одну з нагород Російської *********.
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27.09.2024 13:40 Відповісти
А, теперь понятно, почему они собираются отменить преподавание теории эв
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27.09.2024 15:39 Відповісти
Кошкама самаубілася
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27.09.2024 11:22 Відповісти
Нічого дивного. Дивно було б якби кацап цього не зробив.
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27.09.2024 11:22 Відповісти
Треба було лопатою.
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27.09.2024 11:23 Відповісти
Або зверху сісти
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27.09.2024 11:25 Відповісти
Це шоб одразу перевестися в ВКС? Лівою половинкою сраки побувати на Місяці?
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27.09.2024 11:26 Відповісти
Рємбо
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27.09.2024 11:23 Відповісти
Ну не покидати ж таку цяцьку
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27.09.2024 11:24 Відповісти
А гарна ідея! Робити дрони у вигляді унітазів. Тоді кацапи не те шо не будуть відстрілюватися, а ще й бігтимуть за ним всім натовпом!
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27.09.2024 11:25 Відповісти
Везуче стерво.Навіть після підриву скрізь дим видно що не падає,а відходить .Може обколотий і не відчуває поранень,х.з.
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27.09.2024 11:28 Відповісти
Те, шо він стоїть в першу секунду, ще не значить, шо він вижив. Навіть якщо не нахватав уламків, контузія і купа опіків хлібала, рук і іншого гарантовані.
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27.09.2024 11:32 Відповісти
Ну з цим не посперечаєшся.
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27.09.2024 11:44 Відповісти
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27.09.2024 11:33 Відповісти
Файно би подивитись до кінця....як це гімно здихає
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27.09.2024 11:40 Відповісти
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27.09.2024 11:58 Відповісти
Отак би вся каZапія в один момент зникла з планети Земля...
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27.09.2024 11:46 Відповісти
On dumal chto iemu picu dostavili , nu ili coca-colu .....
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27.09.2024 11:48 Відповісти
На жаль, на відео це видно, ця потвора не здохла.
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27.09.2024 11:52 Відповісти
Дрон здетонував сам.
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27.09.2024 11:59 Відповісти
Цей флешмоб треба підтримати!
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27.09.2024 14:12 Відповісти
Похоже эти черти обзавелись какими-то приблудами, чтобы сбивать дроны? На 0:03 машет рукой с какой-то палкой(а после прячет ее куда-то за пояс) и дрон приземляется. Или это мне просто показалось и он просто махнул рукой, а дрон упал по другой причине?
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27.09.2024 16:56 Відповісти
ЭТО ПУТИНА ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН )))
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28.09.2024 00:55 Відповісти
який маладєц! підійшов ближче, шоп не пропустити шрапнелі
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28.09.2024 00:58 Відповісти
а вогонь де?
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28.09.2024 02:20 Відповісти
Цей до маслякова, готовий капітан команди.
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28.09.2024 05:23 Відповісти
 
 