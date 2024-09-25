Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО

Окупант на полі бою вирішив кинути в українських бійців гранату, але зробив це так, що після кидка боєприпас вибухнув поряд із ним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний момент зафільмували оператори дронів підрозділу "Дикі шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.

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