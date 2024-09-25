Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО
Окупант на полі бою вирішив кинути в українських бійців гранату, але зробив це так, що після кидка боєприпас вибухнув поряд із ним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний момент зафільмували оператори дронів підрозділу "Дикі шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.
Топ коментарі
+11 Oxa Ogel
показати весь коментар25.09.2024 11:36
+9 Wild MadDog
показати весь коментар25.09.2024 11:52
+8 CrossFirenko
показати весь коментар25.09.2024 11:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А коли поруч знаходяться його колеги по пляшці (розумійте як кому подобається ), то гріх не поділитися кайфом з оточуючими!