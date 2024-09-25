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Новини Відео Війна
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Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО

Окупант на полі бою вирішив кинути в українських бійців гранату, але зробив це так, що після кидка боєприпас вибухнув поряд із ним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний момент зафільмували оператори дронів підрозділу "Дикі шершні" із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) граната (792) курйоз (572) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+11
Ну! Тепер зрозуміло, що таке "мавпа з гранатою"?
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25.09.2024 11:36
+9
Дарвін від сміху гроба зламав
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25.09.2024 11:52
+8
Він не справився. Дайте йому другий шанс!
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25.09.2024 11:54
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В них навіть свої гранати самим собі під ноги кидають, який їм в срацю "Сармат".
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25.09.2024 11:34 Відповісти
Ну! Тепер зрозуміло, що таке "мавпа з гранатою"?
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25.09.2024 11:36 Відповісти
Гарні навички, но щоб пилюка не потрапила у очі треба ту гранату запихувати під бронік і все буде добре.
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25.09.2024 11:41 Відповісти
Це цілком вірно, коли 3,14дар один, сам з собою.
А коли поруч знаходяться його колеги по пляшці (розумійте як кому подобається ), то гріх не поділитися кайфом з оточуючими!
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25.09.2024 12:02 Відповісти
Згоден но для цього краще використовувати фрєндлі фаєр, нехай кожний з оточуючіх запропонує йому свою гранату без запобіжника, тому що в нього руки вже зайняті чи їх вже немає взагалі.
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25.09.2024 12:43 Відповісти
Дарвін від сміху гроба зламав
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25.09.2024 11:52 Відповісти
при чём тут дарвин и его так называемая премия?
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25.09.2024 12:08 Відповісти
да за премію? за гроб було...
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25.09.2024 12:14 Відповісти
а дарвын тут при чому?
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25.09.2024 12:40 Відповісти
бо він у гробу, а його теорія походження людини втілюється життєвим досвідом
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25.09.2024 12:42 Відповісти
Це не його теорія. Теорію винайшов Жан Батист Ламарк в 1809 году в труді «Философія зоології». Тому гроба ламає він.
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25.09.2024 12:50 Відповісти
вітаю із переходом на солов'їну
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25.09.2024 12:51 Відповісти
Він не справився. Дайте йому другий шанс!
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25.09.2024 11:54 Відповісти
Ніт, достатньо.
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25.09.2024 12:28 Відповісти
..а у Зєлі етА тєма прокатіла, поки що..
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25.09.2024 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L5GvhjPhJW8 "ми вас вылечим , алкоголики - это наш профіль"
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25.09.2024 12:28 Відповісти
Таких на концерті у кабздона потрібно садити в окремий ряд...
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25.09.2024 12:52 Відповісти
Сюжет нє раскрит. Не видно, здохла свинособака чи ні?...
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25.09.2024 13:15 Відповісти
просто бухой в жопу
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25.09.2024 13:29 Відповісти
Ну, уж как водится - если бухой, то его можно и в жопу!
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25.09.2024 13:35 Відповісти
Без смазки 😁
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25.09.2024 14:52 Відповісти
Запенить?
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25.09.2024 21:03 Відповісти
Типо ,кацапку его прижало, а он весь такой( не может).
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25.09.2024 21:05 Відповісти
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25.09.2024 22:11 Відповісти
І мав же декілька секунд, щоб віддалитися...) Не використав
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25.09.2024 16:41 Відповісти
Гренадир мамкин
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25.09.2024 19:10 Відповісти
 
 