УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11030 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 734 37

Туалет із окупантом злітає у повітря після прильоту дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "Дикі шершні" 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша заскочив окупанта під час справляння природних потреб у туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки та моменту ліквідації росіянина опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 68 ОЄБр вщент знищили російську БМП-3 разом з ворожим екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) туалет (50) знищення (7298) дрони (4743) 68 окрема єгерська бригада (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
В говне народився, в говне жив, в говне і здох !
показати весь коментар
24.09.2024 15:58
+42
Як казав путін - "Мачіть в сартірє"!!!
показати весь коментар
24.09.2024 15:57
+7
Срали да упали 😂
показати весь коментар
24.09.2024 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як казав путін - "Мачіть в сартірє"!!!
показати весь коментар
24.09.2024 15:57 Відповісти
у кацапа там була "анексована" хрущовка де він жив було б дивно що кацап ходить по нужді в туалет
показати весь коментар
24.09.2024 16:52 Відповісти
В говне народився, в говне жив, в говне і здох !
показати весь коментар
24.09.2024 15:58 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 16:09 Відповісти
Прах к праху
Говно к говну
показати весь коментар
24.09.2024 17:04 Відповісти
Ну і смерть: коли срав в вонючому туалеті на цвинтарі.
показати весь коментар
24.09.2024 15:59 Відповісти
То всьо вигрібні гази: ібо ***** з папіросою в зубах сідати срати
показати весь коментар
24.09.2024 16:01 Відповісти
vin tam v uglu spav či šo ?
показати весь коментар
24.09.2024 16:02 Відповісти
...можливо. А снилась йому квартира на Липках
показати весь коментар
24.09.2024 16:09 Відповісти
візуалізував так сказать
показати весь коментар
24.09.2024 17:27 Відповісти
Срали да упали 😂
показати весь коментар
24.09.2024 16:04 Відповісти
Яка ж приємна музика.
показати весь коментар
24.09.2024 16:07 Відповісти
https://youtu.be/-2f-Q4K_J70?si=8d8qSsgzshCaZmXg
показати весь коментар
24.09.2024 16:09 Відповісти
Ну москаль і ПЕРНУВ....!!!!
показати весь коментар
24.09.2024 16:11 Відповісти
Змішався з лайном і нє отлічіш
показати весь коментар
24.09.2024 16:13 Відповісти
схоже що дрон був не заряджений

просто москаля "переповнили емоції"
показати весь коментар
24.09.2024 16:14 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 16:17 Відповісти
Орк перданути в бік встиг.
показати весь коментар
24.09.2024 16:17 Відповісти
Мальчік даже нє успєл снять трусікі
показати весь коментар
24.09.2024 16:20 Відповісти
В гавне родился .в гавне вырос. в гавне сдох.
показати весь коментар
24.09.2024 16:20 Відповісти
Як же це скрєпно і по-рускі.
показати весь коментар
24.09.2024 16:21 Відповісти
Треба було двері зачиняти!
показати весь коментар
24.09.2024 16:24 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 16:27 Відповісти
російсько-фашистську нечисть знищено!
показати весь коментар
24.09.2024 16:35 Відповісти
в рєпоєда шось було, бо двічи бахнуло
показати весь коментар
24.09.2024 16:54 Відповісти
Гранати або "асвабаждьоная" побутова техніка
показати весь коментар
24.09.2024 20:09 Відповісти
Ти ж дивись який культурний кацап, вирішив скористатися туалетом...
Так би мовити до цивілізації ближче...
Не встиг... "скрепа" вибухнула.
показати весь коментар
24.09.2024 17:14 Відповісти
Пробіл дно
показати весь коментар
24.09.2024 17:19 Відповісти
Ще й стіни та стелю
показати весь коментар
24.09.2024 19:31 Відповісти
Кацап з парашею наче "Сармат" злетів на "рідкому пальному".
показати весь коментар
24.09.2024 18:05 Відповісти
Просрался , падло козломордое?
показати весь коментар
24.09.2024 19:30 Відповісти
Оператори дрону вирязняються особливим цинізмом... під час справлення природної потреби взяли і залишили його без мети відвідування клозету... До речі - що так вибухнуло - чи то дрон, чи то лайно кацапа, чи сам кацап скрЄпами.... проте - красиво і духовно
показати весь коментар
26.09.2024 20:44 Відповісти
Досере тепер у кобзона!
показати весь коментар
24.09.2024 19:32 Відповісти
Тубзалєт наче спецально залишили цілим на фоні знищеної забудови )))) запрошення))
Как грітса, сгарєл на работе цап
показати весь коментар
24.09.2024 20:08 Відповісти
Відішліть орчисі пісюна!
показати весь коментар
24.09.2024 20:42 Відповісти
А звідки там вторинна детонація? Невже кацап пукнув?!
показати весь коментар
24.09.2024 21:41 Відповісти
 
 