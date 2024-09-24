Туалет із окупантом злітає у повітря після прильоту дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "Дикі шершні" 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша заскочив окупанта під час справляння природних потреб у туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки та моменту ліквідації росіянина опублікований у соцмережах.

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