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Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Дикие шершни" 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал оккупанта во время справления естественных нужд в туалете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки и момента ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Бойцы 68-й ОЕБр полностью уничтожили российскую БМП-3 вместе с вражеским экипажем. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) туалет (77) уничтожение (6974) дроны (3951) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+46
В говне народився, в говне жив, в говне і здох !
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24.09.2024 15:58
+42
Як казав путін - "Мачіть в сартірє"!!!
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24.09.2024 15:57
+7
Срали да упали 😂
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24.09.2024 16:04
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Як казав путін - "Мачіть в сартірє"!!!
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24.09.2024 15:57 Ответить
у кацапа там була "анексована" хрущовка де він жив було б дивно що кацап ходить по нужді в туалет
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24.09.2024 16:52 Ответить
В говне народився, в говне жив, в говне і здох !
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24.09.2024 15:58 Ответить
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24.09.2024 16:09 Ответить
Прах к праху
Говно к говну
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24.09.2024 17:04 Ответить
Ну і смерть: коли срав в вонючому туалеті на цвинтарі.
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24.09.2024 15:59 Ответить
То всьо вигрібні гази: ібо ***** з папіросою в зубах сідати срати
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24.09.2024 16:01 Ответить
vin tam v uglu spav či šo ?
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24.09.2024 16:02 Ответить
...можливо. А снилась йому квартира на Липках
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24.09.2024 16:09 Ответить
візуалізував так сказать
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24.09.2024 17:27 Ответить
Срали да упали 😂
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24.09.2024 16:04 Ответить
Яка ж приємна музика.
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24.09.2024 16:07 Ответить
https://youtu.be/-2f-Q4K_J70?si=8d8qSsgzshCaZmXg
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24.09.2024 16:09 Ответить
Ну москаль і ПЕРНУВ....!!!!
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24.09.2024 16:11 Ответить
Змішався з лайном і нє отлічіш
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24.09.2024 16:13 Ответить
схоже що дрон був не заряджений

просто москаля "переповнили емоції"
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24.09.2024 16:14 Ответить
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24.09.2024 16:17 Ответить
Орк перданути в бік встиг.
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24.09.2024 16:17 Ответить
Мальчік даже нє успєл снять трусікі
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24.09.2024 16:20 Ответить
В гавне родился .в гавне вырос. в гавне сдох.
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24.09.2024 16:20 Ответить
Як же це скрєпно і по-рускі.
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24.09.2024 16:21 Ответить
Треба було двері зачиняти!
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24.09.2024 16:24 Ответить
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24.09.2024 16:27 Ответить
російсько-фашистську нечисть знищено!
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24.09.2024 16:35 Ответить
в рєпоєда шось було, бо двічи бахнуло
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24.09.2024 16:54 Ответить
Гранати або "асвабаждьоная" побутова техніка
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24.09.2024 20:09 Ответить
Ти ж дивись який культурний кацап, вирішив скористатися туалетом...
Так би мовити до цивілізації ближче...
Не встиг... "скрепа" вибухнула.
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24.09.2024 17:14 Ответить
Пробіл дно
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24.09.2024 17:19 Ответить
Ще й стіни та стелю
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24.09.2024 19:31 Ответить
Кацап з парашею наче "Сармат" злетів на "рідкому пальному".
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24.09.2024 18:05 Ответить
Просрался , падло козломордое?
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24.09.2024 19:30 Ответить
Оператори дрону вирязняються особливим цинізмом... під час справлення природної потреби взяли і залишили його без мети відвідування клозету... До речі - що так вибухнуло - чи то дрон, чи то лайно кацапа, чи сам кацап скрЄпами.... проте - красиво і духовно
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26.09.2024 20:44 Ответить
Досере тепер у кобзона!
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24.09.2024 19:32 Ответить
Тубзалєт наче спецально залишили цілим на фоні знищеної забудови )))) запрошення))
Как грітса, сгарєл на работе цап
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24.09.2024 20:08 Ответить
Відішліть орчисі пісюна!
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24.09.2024 20:42 Ответить
А звідки там вторинна детонація? Невже кацап пукнув?!
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24.09.2024 21:41 Ответить
 
 