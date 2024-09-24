Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Дикие шершни" 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал оккупанта во время справления естественных нужд в туалете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки и момента ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.

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