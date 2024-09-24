Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Дикие шершни" 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал оккупанта во время справления естественных нужд в туалете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки и момента ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+46 Євген #585735
показать весь комментарий24.09.2024 15:58
+42 Магирус
показать весь комментарий24.09.2024 15:57
+7 Alessandro Moretti
показать весь комментарий24.09.2024 16:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Говно к говну
просто москаля "переповнили емоції"
Так би мовити до цивілізації ближче...
Не встиг... "скрепа" вибухнула.
Как грітса, сгарєл на работе цап