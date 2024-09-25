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Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО

Оккупант на поле боя решил бросить в украинских бойцов гранату, но сделал это так, что после броска боеприпас взорвался рядом с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезный момент сняли операторы дронов подразделения "Дикі шершні" из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша.

Смотрите также: Бойцы 68-й ОЕБр полностью уничтожили российскую БМП-3 вместе с вражеским экипажем. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) граната (1001) курьез (4058) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+11
Ну! Тепер зрозуміло, що таке "мавпа з гранатою"?
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25.09.2024 11:36
+9
Дарвін від сміху гроба зламав
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25.09.2024 11:52
+8
Він не справився. Дайте йому другий шанс!
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25.09.2024 11:54
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В них навіть свої гранати самим собі під ноги кидають, який їм в срацю "Сармат".
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25.09.2024 11:34 Ответить
Ну! Тепер зрозуміло, що таке "мавпа з гранатою"?
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25.09.2024 11:36 Ответить
Гарні навички, но щоб пилюка не потрапила у очі треба ту гранату запихувати під бронік і все буде добре.
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25.09.2024 11:41 Ответить
Це цілком вірно, коли 3,14дар один, сам з собою.
А коли поруч знаходяться його колеги по пляшці (розумійте як кому подобається ), то гріх не поділитися кайфом з оточуючими!
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25.09.2024 12:02 Ответить
Згоден но для цього краще використовувати фрєндлі фаєр, нехай кожний з оточуючіх запропонує йому свою гранату без запобіжника, тому що в нього руки вже зайняті чи їх вже немає взагалі.
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25.09.2024 12:43 Ответить
Дарвін від сміху гроба зламав
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25.09.2024 11:52 Ответить
при чём тут дарвин и его так называемая премия?
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25.09.2024 12:08 Ответить
да за премію? за гроб було...
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25.09.2024 12:14 Ответить
а дарвын тут при чому?
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25.09.2024 12:40 Ответить
бо він у гробу, а його теорія походження людини втілюється життєвим досвідом
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25.09.2024 12:42 Ответить
Це не його теорія. Теорію винайшов Жан Батист Ламарк в 1809 году в труді «Философія зоології». Тому гроба ламає він.
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25.09.2024 12:50 Ответить
вітаю із переходом на солов'їну
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25.09.2024 12:51 Ответить
Він не справився. Дайте йому другий шанс!
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25.09.2024 11:54 Ответить
Ніт, достатньо.
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25.09.2024 12:28 Ответить
..а у Зєлі етА тєма прокатіла, поки що..
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25.09.2024 12:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L5GvhjPhJW8 "ми вас вылечим , алкоголики - это наш профіль"
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25.09.2024 12:28 Ответить
Таких на концерті у кабздона потрібно садити в окремий ряд...
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25.09.2024 12:52 Ответить
Сюжет нє раскрит. Не видно, здохла свинособака чи ні?...
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25.09.2024 13:15 Ответить
просто бухой в жопу
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25.09.2024 13:29 Ответить
Ну, уж как водится - если бухой, то его можно и в жопу!
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25.09.2024 13:35 Ответить
Без смазки 😁
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25.09.2024 14:52 Ответить
Запенить?
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25.09.2024 21:03 Ответить
Типо ,кацапку его прижало, а он весь такой( не может).
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25.09.2024 21:05 Ответить
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25.09.2024 22:11 Ответить
І мав же декілька секунд, щоб віддалитися...) Не використав
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25.09.2024 16:41 Ответить
Гренадир мамкин
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25.09.2024 19:10 Ответить
 
 