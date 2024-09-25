Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО

Оккупант на поле боя решил бросить в украинских бойцов гранату, но сделал это так, что после броска боеприпас взорвался рядом с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезный момент сняли операторы дронов подразделения "Дикі шершні" из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша.

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